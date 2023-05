Invasione di ‘super ratti’ in case e città britanniche: “Sono grandi come gatti”

Nuovi nemici in vista per gli inglesi. La minaccia non ha nulla a che fare con armi e questioni di Stato ma ha zampe e coda: si tratta dei ‘super ratti’.

L’allarme è stato lanciato online dal Daily Mail e confermato da uno dei maggiori esperti di derattizzazione in Gran Bretagna, Mark Moseley, celebre fra il pubblico televisivo per la serie The Apprentice e direttore di Pestgone Environmental Ltd.

A scatenare la moltiplicazione di questi animaletti sarebbe stato il lockdown per la pandemia di Covid, quando i roditori in cerca di cibo hanno occupato indisturbati gli edifici liberi dalla presenza umana. Una condizione cha ha permesso loro di riprodursi con più facilità e diventare sempre meno vulnerabili ai veleni. Ma la responsabilità sarebbe anche degli stessi inglesi, molti dei quali sono soliti tenere in giardino delle mangiatoie con il becchime per gli uccelli, che attira i super ratti nei centri abitati e nelle abitazioni.

Un’invasione aggravata inoltre da una cattiva gestione della raccolta dei rifiuti. "Molta gente ritiene che la questione sia aggravata dalla minore frequenza con cui vengono raccolti i rifiuti. Alcuni residenti devono aspettare settimane prima di vederli rimossi. Quest'anno la municipalità di Leeds si è scusata dopo che è stata attribuita alle reiterate mancanze della raccolta l'infestazione di un caseggiato da parte dei ratti", riporta il quotidiano inglese.

C’è chi se li ritrova passeggiare sul letto in piena notte e chi li becca a ‘rubare’ le banane dal cestino della frutta in cucina: questi alcuni degli episodi accaduti ai cittadini e raccontati sul sito di Daily Mail. Tra i video pubblicati dal giornale, quello di un ‘super ratto’ che si arrampica su un palo per raggiungere una mangiatoia per gli uccelli in un giardino del Surrey e un altro girato a Burley, nello Hampshire, che mostra "ratti grandi quanto gatti" che scorrazzano nei pressi di un edificio.

Il timore degli esperti è che possano essere portatori di malattie per l’uomo, come la leptospirosi e la salmonella, facilmente trasmissibili attraverso la loro urina.