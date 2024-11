L’aeroporto di Gatwick nel caos, terminal evacuato per allerta sicurezza. Voli cancellati

Londra, 22 novembre 2024 – Caos all’aeroporto di Gatwick a Londra, evacuato poco prima delle 11 di oggi per un non meglio precisato allarme sicurezza.

Gran parte del terminal sud del secondo scalo più importante del Regno Unito per numero di passeggeri, è stato fatto sgomberare. Voli cancellati e in ritardo. Anche i treni attualmente non si fermano: sospeso il Gatwick Express. Il gestore dell’aeroporto ha fatto sapere che l’emergenza è scattata a scopo precauzionale per permettere gli accertamenti.

Le immagini pubblicate sui social media dalle tante persone che si trovavano nel terminal mostrano una folla di viaggiatori che si allontana dall'edificio. Tutto è iniziato intorno alle 10.30 quando lo speaker dell’aeroporto ha avvisato i passeggeri: “Stiamo evacuando, dovete andarvene”. Intanto entrava la polizia. Secondo il Mirror, gli utenti si lamentano di essere stati lasciati senza informazioni e senza un posto dove andare.

Notizia in aggiornamento