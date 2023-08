Precipita l’aereo di Prigozhin. “Lui era a bordo”. Wagner: “Abbattuto dai russi”

19:15 Canale vicino a Wagner: “Abbattuto dai russi” Il canale Telegram Grey Zone, vicino a Wagner, scrive: "il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo".

19:17 Agenzia federale russa del trasporto aereo conferma: “Prigozhin a bordo” Arriva anche la conferma dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo che in una nota ha riferito che "è stata avviata un'indagine sullo schianto dell'aereo Embraer avvenuto questa notte nella regione di Tver. Nell'elenco dei passeggeri risulta il nome e il cognome di Yevgeny Prigozhin".

19:29 A bordo anche Dmitri Utkin, numero due in Wagner Con Prigozhin c'era anche Dmitri Utkin il numero due del fondatore della società di mercenari Wagner, Dmitri Utkin. Lo riportano diversi canali telegram legati alla stessa Wagner.

19:32 Mosca: "Avviata indagine" La Rosaviatsia, l'autorità dell'aviazione russa: "È stata avviata un'indagine sull'incidente aereo dell'Embraer avvenuto questa notte nella regione di Tver. Secondo la lista dei passeggeri, tra loro c'è il nome e cognome di Yevgeny Prigozhin". Il volo era partito da Mosca ed era diretto a San Pietroburgo.

19:35 Due mesi fa il tentato golpe Solo due mesi fa c'era stato il suo golpe contro la leadership russa. Il 24 giugno il capo di Wagner aveva annunciato 'la marcia della giustizia' su Mosca da Rostov sul Don alla testa di circa 25mila mercenari. Recriminava sulla cattiva condotta della guerra. Il tentato colpo di Stato fu definito da Vladimir Putin una "pugnalata alle spalle". Il tutto sembrava rientrato grazie alla mediazione del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko e il ritiro in Bielorussia dei mercenari.

19:41 Due giorni fa Prigozhin su Telegram con video dall’Africa Appena due giorni fa Prigozhin era riapparso su Telegram con un video che sarebbe stato girato in Africa e con il quale invitava a unirsi al gruppo. ''Stiamo lavorando. Temperatura +50°. Tutto come piace a noi''. Il filmato, diffuso dal canale Grey Zone, spiegava come i Wagner stiano svolgendo un ''lavoro di ricognizione e di ricerca''. Con l'obiettivo di ''rendere la Russia grande in ogni continente'' e allo stesso tempo ''l'Africa ancora più libera''. Poi Prigozhin ha augurato ''giustizia e felicità ai popoli africani''.

19:47 L'annuncio di Grey Zone “Il jet privato Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo nel distretto Bologovsky della regione di Tver"

19:53 Le persone più vicine a Prigozhin non riescono a contattarlo Il sito Fontanka di San Pietroburgo ha reso noto che la cerchia ristretta del leader del gruppo Wagner non riesce a mettersi in contatto con lui. L'Agenzia russa per il trasporto aereo aveva fatto sapere che il nome di Prigozhin è sulla lista dei passeggeri dell'aereo precipitato.

19:56 Era l'aereo con cui Prigozhin era volato Bielorussia L'Embraer Legacy 600, il jet di Prigozhin che si è schiantato, o è stato abbattuto, era inserito nella lista delle sanzioni redatta dagli Stati Uniti in quanto collegato al leader del gruppo Wagner. Lo stesso Prigozhin lo utilizzava, era lo stesso aereo con cui si era recato in Bielorussia dopo la tentata ''marcia per la libertà'' su Mosca.

20:00 Recuperati 8 corpi dai rottami del jet Dai rottami del jet di Prigozhin sono stati recuparrati 8 corpi, ha riferito l'agenzia Ria Novosti. I servizi di emergenza, in precedenza avevano riferito di 10 persone a bordo.

20:05 Mentre il jet cadeva Putin premiava alcuni militari russi Mentre il mondo parla del jet di Prigozhin precipitato nella regione di Tver, e forse con lo stesso fondatore della Wagner a bordo, il presidente Vladimir Putin sta premiando in diretta i militari con il titolo di Eroe della Russia. Lo stesso titolo di cui aveva in passato già insignito anche Prigozhin.

20:09 Mosca: "Commissione speciale per indagare" L'Agenzia federale per il trasporto aereo russo, la Rosaviatsia, ha creato una commissione speciale per indagare le circostanze e le cause dello schianto del jet di Evgheni Prigozhin.

20:19 Un secondo jet di Prigozhin è atterrato integro a Mosca Nelle stesse ore un secondo jet collegato a Prigozhin è atterrato a Mosca. Lo ha fatto notare Flightradar24. Si tratta dell'aereo ERJ-135BJ Legacy 650, con numero di codice identico a quello caduto RA-02795, stando a Flightradar24. Secondo Flightradar24 il mezzo è volato da Mosca a San Pietroburgo e dopo è tornato a Mosca. Un altro jet associato a Prigozhin è invece precipitato questa sera nella regione di Tver. Nella lista dei passeggeri risulta lo stesso Prigozhin.

20:30 Biden informato dello schianto Il presidente Usa, Joe Biden, è stato informato sull'areo caduto in Russia sul quale fra i passeggeri c'era, secondo i media, anche il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin. Lo afferma la Casa Bianca.