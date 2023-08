Prigozhin, Biden: niente accade in Russia senza che ci sia dietro Putin

New York, 23 agosto 2023 – “Non sono sorpreso. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro. Ma non so molto al riguardo”. Questo ha risposto il presidente americano Joe Biden a chi gli chiedeva dell'aereo caduto in Russia che, nella lista dei suoi passeggeri, aveva il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

La morte dell’ex ‘cuoco di Putin’ "non sarebbe una sorpresa”, aveva detto poco prima la Casa Bianca. “Abbiamo visto le notizie” dell'incidente, ha detto in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson. “Se confermato, nessuno dovrebbe essere sorpreso”, ha aggiunto.

Il presidente americano Joe Biden (Ansa)

Secondo i mercenari, "il jet è stato abbattuto dai russi”. Secondo la tv di Stato russa, Prigozhin e il vice Utkin sono morti.

Putin intanto, in collegamento al Brics, spiega che l'intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di “fermare la guerra di sterminio intrapresa dall'Occidente”.

A Zelensky, Meloni rinnova il sostegno dell'Italia: "Al fianco dell'Ucraina senza esitazioni, nel 2014 sbagliammo”.