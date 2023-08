Il mistero dell’elicottero russo Mi-8 atterrato in una base ucraina. Cosa è successo

Roma, 23 agosto 2023 - Errore o tradimento, resta un mistero il motivo che ha fatto atterrare un elicottero russo Mi-8 in una base aerea delle forze armate ucraine. Naturalmente le versioni di Mosca e Kiev sono opposte: il ministero della Difesa russo che parla di confusione dei piloti, poi uccisi dai militari della base, ma i media ucraini invece rivendicano il successo di un'operazione dei servizi segreti di Zelensky.

Un elicottero Mi-8

Mosca: "In piloti hanno perso l'orientamento"

Per il canale Telegram Fighterbomber, vicino al ministero della Difesa di Mosca, i piloti dell'elicottero avrebbero perso l'orientamento per qualche ragione tecnica, o forse per un sabotaggio radiofonico proprio del nemico. Così sono atterrati nell'aeroporto di Poltava, nell'omonima regione ucraina, ma una volta compreso il terribile errore era ormai troppo tardi: i piloti avrebbero cercato di ripartire, ma l'esercito di Kiev avrebbe sparato uccidendoli.

Media Kiev: "Un piano dell'intelligence"

Completamente diversa la versione fornita da diversi media ucraini, e parzialmente confermata dal rappresentante dell'intelligence militare ucraina (Gur), Andriy Yusov: "Le informazioni ufficiali ci saranno. In via preliminare, sì, ci sono queste informazioni. Bisogna aspettare un po', si sta lavorando anche con l'equipaggio. È tutto a posto, ci saranno novità". Il giornale Ukrainska Pravda ha già pubblicato le foto dell'elicottero catturato, sostenendo la tesi di un'azione ben preparata dai servizi ucraini in più di sei mesi di attività. Il servizio segreto del ministero della Difesa ucraino, il Gur, avrebbe preso accordi con il pilota dell'elicottero russo, e la sua famiglia sarebbe stata portata in Ucraina prima dell'operazione. Lo scopo era bloccare il Mi-8 russo impegnato a trasportare tra due basi aeree parti dei caccia Su-27 e Su-30SM. Il pilota sarebbe vivo, mentre altri due membri dell'equipaggio, ignari del tradimento, sarebbero stati uccisi.

Canale Fighterbomber: "Tutto falso"

Ma Fighterbomber ha contestato questa versione dei media ucraini definendola falsa. Accusando la stampa di Kiev di aver ritoccato e tagliato ad arte le foto dell'elicottero per nascondere i danni dello scontro a fuoco. Infine il canale Telegram vicino alla Difesa russa sostiene di aver parlato con i famigliari del pilota, secondo loro ucciso, che si troverebbero sempre in Russia.