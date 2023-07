Incendi in Grecia, aereo canadair si schianta sull’isola di Eubea

Atene, 25 luglio 2023 – Un aero canadair è caduto oggi mentre sorvolava l’Eubea, in Grecia, durante le operazioni di spegnimento degli incendi. A bordo due piloti dell’aeronautica. Il portavoce dei vigili del fuoco ellenici riferisce che il velivolo è precipitato sulle alture di Karystos, nell’estremo sud dell’isola. In un video diffuso dalla tv statale Ert si vede l’aereo precipitare in un burrone e incendiarsi.

Aerero anti incendio precipita sull'isola di Evia: le immagini della tv pubblica greca

Dopo Rodi e Corfù i roghi hanno colpito anche Evia (Eubea), seconda isola più grande della Grecia, che si trova a est dell’Attica, la regione con Atene. Le fiamme stanno divampando a nord, dove sono in corso evacuazioni.

L’allarme è alto in tutte e tre le isole greche: i forti venti e le temperature previste in aumento (oggi potrebbero toccare i 44°C) non fanno che alimentare i fronti di fuoco. E ci sono altre regioni del Paese in allerta rossa.

Ieri le autorità hanno evacuato da Corfù circa 2.500 persone, dopo che oltre 19.000 persone, in gran parte turisti spaventati, sono state trasferite in luoghi sicuri dall'isola di Rodi, dove oltre 250 vigili del fuoco, con il supporto di elicotteri ed aerei antincendio, da una settimana lottano contro le fiamme.

Sono oltre 500 gli incendi domati dai vigili del fuoco in Grecia negli ultimi 12 giorni, secondo i dati diffusi dalla protezione civile, citati da Afp.