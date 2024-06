Marine Le Pen: “Se vinciamo governo di unità nazionale”

Parigi, 14 giugno 2024 – La politica francese in subbuglio: grandi manovre a destra e sinistra. Marine Le Pen promette un ''governo di unione nazionale'', in caso di vittoria del Rassemblement National alle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio. Le Pen lo ha dichiarato questa mattina nel feudo di Hénin-Beaumont, nel Nord Pas-de-Calais. In missione nel suo feudo elettorale di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia ha evocato ''una grande speranza per decine di milioni di francesi''.

Marine Le Pen, Rassemblement National (foto Ansa)

Intanto Raphael Glucksmann, che alle europee ha rilanciato il Partito socialista con il suo movimento Place Publique, arrivando terzo dietro l'estrema destra di Marine Le Pen e Renaissance di Emmanuel Macron, ha annunciato stamattina a France Inter di sostenere "l'unione della sinistra". "Per me - ha detto - l'unica cosa che conta è che il Rassemblement National (RN) non vinca queste elezioni e non governi questo Paese. L'unico modo di farlo è che ci sia un'unione di sinistra". Glucksmann afferma che "Jean-Luc Mélenchon non sarà il candidato premier della sinistra", che ha bisogno al contrario "di una figura consensuale e non divisiva".