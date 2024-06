Lo spread Btp-Bund sale ancora: supera i 151 punti: giù Piazza Affari con i bancari

Milano, 14 giugno 2024 - Sale ancora lo spread: in avvio in avvio di giornata di giornata il differenziale tra Btp e Bund si porta oltre i 151 punti base, all'indomani di una chiusura già in decisa crescita a 146,6 punti. Il rendimento del Btp decennale è al 3,94% (dal 3,93%).

Piazza Affari amplia il ribasso nella prima parte della mattinata, influenzata dalle conseguenti vendite che stanno colpendo le banche. Il Ftse Mib intorno alle 10 arretra dell'1,15% a 33.222 punti. Nel comparto bancario, quindi, Unicredit a -2,69%, Intesa -2,47%, Mps -2,94%, Banco Bpm -1,88%, Bper -2,03%. Tra gli altri finanziari, Generali scende dello 0,77%.