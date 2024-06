Macron, la conferenza stampa: “Stanno cadendo le maschere, le elezioni prova di verità. Dimettermi? Assurdo”

Parigi, 12 giugno 2024 – “Da domenica, stanno cadendo le maschere. È una prova di verità”: così il presidente Emmanuel Macron ha aperto la sua conferenza stampa a Parigi dopo la batosta delle elezioni europee. “Si vede la differenza fra chi difende i propri interessi e chi difende quelli comuni”, ha aggiunto.

“La risposta democratica all'esito del voto per le europee in Francia non poteva limitarsi a un rimpasto ma imponeva lo scioglimento dell'Assemblea nazionale”, ha continuato Macron ricordando che alle forze estreme è andato il 50 per cento dei voti, il 40 per cento all'estrema destra. “Si capirà chi vuole far prosperare il suo orticello e chi vuole far prosperare la Francia".

"Il ritorno al popolo sovrano è a mio giudizio l’unica decisione repubblicana", ha continuato Macron spiegando in conferenza stampa la sua decisione di sciogliere l'Assemblea nazionale dopo il risultato delle europee, che ha visto imporsi il Rassemblement national di Marine Le Pen. "Un fatto politico che non può essere ignorato", ha rimarcato.

Il presidente francese ha tuttavia escluso eventuali dimissioni in caso di sconfitta alle prossime elezioni legislative. "Tolgo di mezzo una storia che non è mai esistita. E' assurdo", ha risposto in conferenza stampa. Macron ha quindi rimarcato che la sua elezione "è stata decisa nel 2022 per cinque anni, è chiaro". "Non farò campagna per le legislative”, ha detto intervenendo sul tema della sua onnipresenza mediatica di questi ultimi giorni. «Non la farò - ha spiegato - così come non l'ho fatta nel 2017 e nel 2022. Il presidente non deve fare campagna. Oggi, nel contesto che stiamo vivendo, è importante indicare la rotta e dare un metodo”.

Il capo dell’Eliseo si è appellato a “coloro che hanno detto ‘no’ agli estremi”, in vista delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 agosto. Il presidente ha dichiarato che due blocchi estremi, siano essi di estrema destra o di estrema sinistra, rappresentano un rischio di “impoverimento” per il nostro Paese.

"Spero che l'attuale maggioranza presidenziale abbia i suoi leader in grado di dialogare con forze e personalità che oggi non ne fanno parte", ha aggiunto il capo dello Stato.

L'annuncio del presidente dei repubblicani francesi Eric Ciotti di volersi alleare con il Rassemblement national significa "aver girato le spalle in qualche ora all'eredità del generale De Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy". "La destra repubblicana, o almeno colui che ne ha la responsabilità, ha per la prima volta fatto un accordo con l'estrema destra e dico bene 'estrema destra' quando parlo del Rassemblement national", ha sottolineato. Oltre ad accusarlo di avere girato le spalle all'eredità dei tre ex presidenti, Macron ha evidenziato il fatto che Ciotti, che aveva una posizione a favore dell'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni, si è alleato con la forza che ha contrastato la riforma delle pensioni nel 2023.

Intanto, Macron continua l’espansione nucleare e annuncia la creazione di altri 8 reattori che si aggiungeranno agli altri 6 già annunciati dall'esecutivo. "Siamo tra coloro che non si oppongono mai a scienza ed ecologia o economia ed ecologia", ha detto

Macron. "Il futuro programma governativo dovrà prendere decisioni forti, come la creazione di otto nuovi reattori nucleari".