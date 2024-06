Chi è Fidias, lo youtuber di Cipro eletto al Parlamento Ue: 2 milioni di follower e nessun programma

Cipro, 10 giugno 2024 – Con 2,62 milioni di iscritti su YouTube, 237mila follower su Instagram e 166mila su TikTok, Fidias Panayiotou è il primo youtuber eletto al Parlamento europeo e diventerà uno dei più giovani europarlamentari eletti in queste europee. Il ventitreenne cipriota si è candidato come indipendente alle elezioni e ha raggiunto il 19,26% dei voti, ottenendo il terzo posto nei risultati nazionali – dietro ai conservatori del Disy (24,8%) e ai progressisti dell'Akel (21,8%) – e superando il partito dell’ultradestra Elam (11,14%).

Panayiotou si è candidato ad aprile, senza avere esperienza politica, senza un programma chiaro e senza aver mai espresso idee politiche attraverso i propri contenuti social. Sul suo canale YouTube, che raccoglie un numero di iscritti che supera del doppio il numero degli abitanti dell’isola di Cipro, propone video di intrattenimento in cui compie strane imprese, come ammanettarsi con 100 sconosciuti oppure passare 24 ore sepolto vivo.

Lo scorso gennaio Panayiotou ha annunciato l’intenzione di presentarsi alle elezioni, dichiarando: "Ho 23 anni e non ho mai votato, una sera mi sono detto che se non voto e non mi metto in gioco, ci saranno sempre gli stessi nerd al potere, e così ho detto “basta!””. Ha poi aggiunto che il suo scopo è quello di motivare i giovani ad avvicinarsi alla politica. Il 7 febbraio, due mesi prima della sua candidatura, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davanti al Parlamento europeo di Strasburgo, scrivendo “Sto imparando come essere un politico”. Ad aprile è arrivata la presentazione formale della candidatura in un’occasione pubblica, in cui il giovane cipriota è stato accompagnato dal padre, un sacerdote.

Fidias Panayiotou annuncia ufficialmente la propria candidatura (Sigmalive)

Lo youtuber ha condiviso la propria vittoria attraverso il suo profilo Instagram: nelle storie ha scritto “Ora sono un politico del Parlamento europeo”. “Il primo youtuber eletto ad essere eletto come politico”, ha aggiunto nella storia successiva. Ha poi pubblicato sul suo profilo TikTok il discorso particolarmente acceso tenuto la scorsa notte davanti a un piccola folla di persone e giornalisti dopo l’annuncio degli exit poll. La principale particolarità della sua candidatura è che nessuno sa che cosa farà Fidias ora che è stato eletto.

"Il caso di Fidias è la definizione di ‘post-politica’ in un momento in cui la produzione di contenuti social è una priorità strategica per l’Unione Europea stessa”, ha detto John Ioannou, fondatore di Geopolitical Cyprus a Politico.