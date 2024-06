Elezioni europee Grosseto: centrodestra avanti con Fratelli d’Italia primo partito

Grosseto, 10 giugno 2024 – L’indicazione degli elettori sembra chiara e rispecchia quelli che storicamente sono i dati politici a Grosseto e provincia. Il centrodestra sfiora il 50% se sommiamo insieme i dati di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

In particolare, è la formazione di Giorgia Meloni a confermare l’exploit, con un 35% a quasi metà delle sezioni scrutinate. Fortemente dietro il Partito Democratico, che si attesta, a metà nottata, intorno al 26%.

Un seggio a Grosseto. Le operazioni di voto si sono chiuse alle 23 di domenica 9 giugno. Poi è iniziato lo spoglio. Fratelli d'Italia è il primo partito di Maremma

Come per le altre province, si assiste a una forte polarizzazione intorno a questi due partiti. Per gli altri partiti restano pochi punti percentuali.

Terza formazione della Maremma è il Movimento Cinque Stelle che sfiora a un certo punto dello scrutinio l’8%. Ballano fra il 6 e il 7% Lega e Forza Italia, i due alleati di Fratelli d’Italia a livello nazionale. Alleanza Verdi e Sinistra, che a livello nazionale ha mostrato buoni dati, è intorno al 5%, mentre Renzi non viene premiato e si ferma intorno al 4%.

Tutto questo, appunto, quando siamo a circa la metà delle sezioni scrutinate. Uno scrutinio che va avanti in maniera piuttosto spedita.