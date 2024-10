Elezioni Usa, Harris: “La mia presidenza non sarà continuazione di Biden”. Trump elogia l’attacco al Campidoglio

Roma, 17 ottobre 2024 – “Sono una nuova generazione di leadership”. È il messaggio mandato da Kamala Harris durante la sua combattiva intervista a Fox. “La mia presidenza non sarà la continuazione di quella di Joe Biden. Come ogni nuovo presidente porterò le mie esperienze e le mie nuove idee”. La vicepresidente ha anche attaccato il suo rivale Donald Trump, definendolo “instabile e pericoloso”. Sulla politica estera, Harris ha sottolineato la minaccia posta dall'Iran e ribadito il suo "incrollabile impegno" a Israele.

Intanto, Trump a un evento con gli elettori latini ha dichiaro che il giorno dell’assalto al Campidoglio, il 6 gennaio 2021, “è stato un giorno d'amore”. “Non sono venuti per me – ha detto il candidato alla presidenza – Sono venuti per le elezioni. Pensavano che le elezioni fossero truccate, ed è per questo che sono venuti”. Trump ha sostenuto che “non è stato fatto assolutamente nulla di sbagliato”.

Il candidato repubblicano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris

Sulla stessa linea, il candidato vicepresidente repubblicano J.D. Vance ha commentato i risultati elettorali del 2020, dicendo di non ritenerli una “sconfitta” per il tycoon: “Donald Trump ha perso le elezioni? Non sono queste le parole che userei” , ha detto Vance, rispondendo alle domande dei giornalisti in Pennsylvania. La campagna di Kamala Harris ha subito condannato le dichiarazioni negazioniste del repubblicano.

A tre settimane dal voto, i sondaggi danno i due candidati ancora testa a testa: il vantaggio medio in sette stati potenzialmente decisivi è inferiore all'1%. Harris è in vantaggio dell'1,7% a livello nazionale (49,1% – 47,4%), secondo la media dei dieci sondaggi più recenti pubblicati da Real Clear Politics (RCP).