Show di Trump in Pennsylvania: pugni a ritmo di "Y.M.C.A" anziché rispondere alle domande dei sostenitori

Filadelfia, 15 ottobre 2024 – Il candidato repubblicano alle elezioni Usa Donald Trump ha partecipato ad un incontro con gli elettori alla periferia di Filadelfia. L’ex presidente Usa ha deciso di organizzare la ripresa del town-hall (domande da parte del pubblico) in modo più coinvolgente, sollecitando lo staff a lanciare a tutto volume la playlist della campagna anziché rispondere ai sostenitori. Quindi ha chiesto al pubblico di esprimere preferenze sulle canzoni. Il video dell'ex presidente che muove i pugni al ritmo di 'Y.M.C.A' dei Village People o dondola con un pezzo di Elvis Presley è subito diventato virale sui social. Quando i media presenti all’evento hanno chiesto spiegazioni sullo show più o meno improvvisato (e sull'assenza di risposte), Trump ha tagliato corto dicendo che "è qui per la gente".

Donald Trump balla durante il comizio a Filadelfia (Ansa)

E mentre l’ex presidente Usa fa parlare di sé per le performance sulle note dei Village People, arriva un nuovo duro attacco della candidata democratica Kamala Harris, che durante un comizio in Pennsylvania definisce il suo rivale "instabile", "squilibrato" e in cerca di "potere incontrollato".

La vicepresidente fa sentire al pubblico una registrazione di Trump che su Fox News ha proposto di usare la guardia nazionale o l'esercito nell'election day "contro il nemico interno", identificato negli "estremisti della sinistra radicale". Kamala non usa mezzi termini: "Guardate i suoi comizi. Ascoltate le sue parole. Ci dice chi è e ci dice cosa farebbe se venisse eletto presidente".

A stretto giro ecco la nuova bordata di The Donald che si scaglia contro Fox, storica emittente filo repubblicana, per aver deciso di intervistare Harris. In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà la sfidante dem, considerato "giusto e bilanciato" e spesso "morbido" con la sinistra. "Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole".

Insomma, il tiro incrociato tra i due candidati continua a segnare la corsa alla Casa Bianca, sempre più nel vivo a tre settimane dal giorno delle elezioni. Stando agli ultimi sondaggi, Harris avrebbe un vantaggio medio in sette stati potenzialmente decisivi inferiore all’1%, ben al di sotto del margine d’errore. L’attuale vicepresidente viene data avanti dell’1,7% a livello nazionale, secondo la media dei dieci sondaggi più recenti pubblicati da Real Clear Politics (RCP).