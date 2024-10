Elezioni Usa, anche Schwarzenegger sostiene Kamala Harris: “Sono americano prima che repubblicano”

Roma, 30 ottobre 2024 – La star di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha rivelato sul proprio profilo X di appoggiare Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Nonostante la ormai lunga appartenenza al Partito Repubblicano l’attore, interprete di personaggi cult come Conan il Barbaro e Terminator, non ha nascosto la propria preferenza per la candidata del Partito Democratico. Nel lungo post di sostegno, Schwarzenegger ha dichiarato che secondo lui una seconda presidenza Trump potrebbe portare solo divisione e altri quattro anni di incompetenza. Si tratta dell’ultimo di una lunga fila di vip che si sono pubblicamente esposti per l’uno o l’altro sfidante, in una campagna elettorale all’ultimo scontro che sta ormai volgendo al termine.

Arnold Schwarzenegger

“Americano prima che repubblicano”

Arnold Schwarzenegger ha esternato con un lungo post su X il proprio pensiero sull’attuale campagna elettorale: “Non sono timido nel condividere le mie opinioni – si legge –, odio la politica e non mi fido della maggior parte dei politici. Lasciatemi essere onesto con voi: non mi piace nessuno dei due partiti in questo momento”. L’attore si era avvicinato al mondo della politica nei primi anni ‘90, quando era diventato membro attivo del partito repubblicano. A seguire, una lunga scalata fino a diventare governatore della California nel 2003, ruolo che ha mantenuto per due mandati fino al gennaio 2011. Nonostante si definisca in totale disaccordo con le politiche economiche e sociali di entrambi i partiti, Schwarzenegger appoggia pubblicamente i Dem: “Sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano. Ecco perché questa settimana voterò per Kamala Harris e Tim Walz. L’elezione di Donald Trump seminerebbe soltanto divisione e porterebbe ad ‘altri quattro anni di c.....’”. L’attore ha aggiunto, inoltre, che per quanto in questo momento odi la politica non accetta che si definisca l’America “spazzatura” e che si respingano i risultati delle elezioni.

I vip schierati nella campagna elettorale

Arnold Schwarzenegger è soltanto l’ultimo di una sfilza di personaggi famosi statunitensi che si sono apertamente schierati con uno dei due candidati in questa campagna elettorale. Kamala Harris può contare sul supporto di una vasta quantità di celebrità appartenenti al mondo della musica, del cinema, della televisione e dello spettacolo. Taylor Swift, Robert De Niro, Oprah Winfrey, Billie Eilish, Eminem, Leonardo Di Caprio, Bruce Springsteen, Beyoncé sono solo alcuni dei nomi presenti nella lista dei vip supporters di Kamala. Nello schieramento opposto, invece, Donald Trump può contare sull’appoggio di personalità pubbliche come i rapper Kanye West e Azealia Banks, l’attore James Woods, il cantante Kid Rock e la comica Roseanne Barr. Alcuni tra questi personaggi hanno partecipato in maniera molto attiva alla campagna elettorale elargendo finanziamenti o intervenendo pubblicamente nei comizi tenuti dai due candidati.