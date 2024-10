Michelle Obama sul palco con Harris, show anti Trump: “Donne libere se vince Kamala”

Roma, 27 ottobre 2024 – È arrivato il momento dei pesi massimi, come lo è Michelle Obama, ex First Lady amatissima dagli americani. Kamala Harris mostra i suoi assi, oltre alla superstar del pop Beyoncè nel Texas repubblicano, chiama al comizio la moglie dell’ex presidente Barack. “Questa corsa è troppo serrata per i miei gusti”, ha esordito con la sua ironia tagliente e arguta lady Obama. Michelle sale sul palco insieme a Kamala Harris e manda in delirio Kalamazoo, Michigan.

La vice presidente Usa e candidata dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, con (a destra) l'ex First Lady, Michelle Obama

Discesa in campo decisiva

L'ex First Lady si rivolge agli uomini scettici a votare la vice presidente: "Quando andate alle urne scegliete su quale lato della storia stare. Un voto per Donald Trump è un voto contro la salute delle donne”. Denunciando un doppio standard, Michelle Obama – amatissima dai democratici, ma finora grande assente dalla campagna elettorale e tenuta per gli ultimi chilometri della corsa – spiega come da Harris ci si attende che sia “intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza”.

La differenza tra Harris e Trump

Da Trump, un “bugiardo incompetente, definito un fascista dal suo ex capo dello staff”, non ci aspetta “assolutamente nulla: nessuna comprensione della politica, nessuna capacità di mettere insieme un argomento coerente, nessuna onestà, nessuna decenza, nessuna morale”, mette in evidenza. “Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca”, ha aggiunto fra gli applausi scroscianti del pubblico, che esorta a “fare qualcosa”, rispolverando quel “do something” con cui ha infiammato la convention democratica.

Beyoncè sul palco a Houston (fortino repubblicano)

L'ex First Lady ha introdotto sul palco Harris, che arriva in Michigan dopo la tappa in Texas per incassare l'appoggio di Beyoncè. “È il momento di cantare una nuova musica per l'America”, ha detto la superstar a Houston salendo sul palco con la vice presidente fra abbracci e sorrisi. Capelli sciolti e abito nero, 'Queen B' ha esortato a votare e a respingere Donald Trump e il suo divieto di aborto. “Non sono qui come una star. Non sono qui nei panni di una politica. Sono qui come una madre che ha profondamente a cuore il mondo e i suoi figli – ha spiegato Beyoncè –. Un mondo in cui abbiamo la libertà di controllare il nostro corpo”.

La strategia finale delle star

Per Harris l'appoggio della superstar con un comizio nel Texas repubblicano è un importante successo, col quale punta a restituire alla sua campagna lo slancio perso nelle ultime settimane e involarsi verso l'Election Day.

Trump e le interviste-fiume

Cerca lo sprint finale anche Trump. L'ex presidente ha concesso un'intervista fiume di tre ore al podcast di Joe Rogan, dove ha ribadito la pericolosità dei «nemici interni», ovvero i suoi nemici politici. Sono peggio del leader nordcoreano Kim Jong Un, con cui «andavo d'accordo», ha detto. A Rogan che gli chiedeva quale fosse stato il suo maggior errore, Trump ha risposto senza esitazione: scegliere delle “persone non fedeli” nel suo primo mandato. “Ho scelto alcune persone brave, altre non avrei dovuto sceglierle”.

Le promesse del tycoon

Trump ha aleggiato l'ipotesi di abolire l'imposta sul reddito federale, suggerendo il ritorno a una politica degli inizi del 20° secolo. E si è soffermato sugli extraterrestri, non escludendo la vita su Marte: “Non c'è motivo per ritenere che su Marte e su tutti gli altri pianeti non ci sia vita”. La conquista del pianeta rosso è l'ossessione del suo alleato Elon Musk, oggi al Madison Square Garden di New York insieme a Trump e al suo vice JD Vance.