Elezioni Usa 2024: le notizie del 30 ottobre

Roma, 30 ottobre 2024 – Il testa a testa dei due candidati alle elezioni presidenziali americane, a meno di una settimana dal voto, prosegue in tutti i sette stati in bilico. Secondo i sondaggi di RealClearPolitics, Donald Trump sarebbe in leggero vantaggio su Kamala Harris con una media dello 0,9% – un dato inferiore al margine di errore.

Proseguono intanto le febbrili attività di campagna elettorale: la vicepresidente dem ha tenuto un comizio all’Ellisse – parco di Washington in cui il suo rivale parlò di “elezioni rubate” poco prima dell’assalto a Capitol Hill – attaccando frontalmente il tycoon. Donald Trump "ha una listi dei nemici" e "vuole usare l'esercito contro gli americani che sono d'accordo con lui. È instabile, ossessionato dalla vendetta, e vuole un potere incontrollato", ha detto Harris nel suo discorso conclusivo. "Questo è un voto fra il caos e la divisione e la libertà", ha aggiunto.

La folla al comizio di Kamala Harris all'Ellisse di Washington (Afp)

La campagna di Trump ha immediatamente reagito alle accuse della candidata democratica: "Kamala Harris mente, insulta e si aggrappa la passato per evitare di ammettere la verità: la crisi della immigrazione, dell'inflazione che vola e delle guerre mondiali è il risultato delle sue terribili politiche" ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce dell’ex presidente.

Intanto il tycoon ha dovuto affrontare le contestazioni di decine di cittadini portoricani, che hanno manifestato per esprimere la loro rabbia dopo i commenti razzisti sentiti al comizio repubblicano di New York. L’arrivo di The Donald ad Allentown, città a maggioranza ispanica nello stato chiave della Pennsylvania è stato accolto da una cinquantina di cittadini portoricani, che hanno urlato lo slogan: "Gli immigrati rendono grande l'America". "Nessuno ama la comunità latina e la nostra comunità di Porto Rico più di me", ha detto in risposta il candidato repubblicano durante il suo incontro.

Manifestanti portoricani fuori dal comizio di Donald Trump ad Allentown, in Pennsylvania (Afp)