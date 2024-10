Steve Bannon torna in libertà: l'ex stratega di Trump pronto a rilanciare la campagna elettorale

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump e figura di spicco della destra americana, è stato rilasciato dal carcere federale di Danbury, Connecticut, dopo aver scontato una pena di 120 giorni. La sua scarcerazione, avvenuta il 29 ottobre 2024, arriva in un momento cruciale per la campagna presidenziale statunitense, a soli pochi giorni dalle elezioni presidenziali.

La condanna e il rilascio

Bannon era stato condannato nel 2022 per oltraggio al Congresso, avendo rifiutato di testimoniare davanti alla Commissione che indagava sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Nonostante i tentativi di ricorso, la Corte Suprema americana aveva respinto la sua richiesta di ritardare la pena detentiva.

Il ritorno sulla scena politica

Immediatamente dopo il rilascio, Bannon è tornato al suo popolare podcast "War Room", dimostrando di non aver perso la sua verve politica. Durante la trasmissione, ha esortato i sostenitori di Trump a "non far rubare le elezioni come nel 2020", rilanciando teorie cospirative infondate.

Le reazioni e le prospettive future

Il rilascio di Bannon ha suscitato reazioni contrastanti nell'arena politica americana. Mentre i suoi sostenitori lo accolgono come un "prigioniero politico", gli oppositori criticano il suo rapido ritorno alla scena pubblica.

L'impatto sulla campagna elettorale

La presenza di Bannon potrebbe avere un impatto significativo sulla campagna di Trump. Il suo podcast "War Room" ha continuato ad andare in onda anche durante la sua detenzione, mantenendo una forte influenza sull'elettorato di destra.

Le sfide legali future

Nonostante il rilascio, Bannon deve ancora affrontare ulteriori accuse penali nello Stato di New York, relative a presunte frodi legate alla raccolta fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico.

Il ritorno di Steve Bannon sulla scena politica americana promette di aggiungere un elemento di imprevedibilità alla già tesa atmosfera pre-elettorale. Resta da vedere come la sua influenza si tradurrà in termini di supporto per Trump e quale sarà l'impatto sulle imminenti elezioni presidenziali.