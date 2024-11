Dove seguire le elezioni americane 2024: gli orari delle maratone tv e non solo

Roma, 5 novembre 2024 – L’ora della verità è arrivata. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sugli Stati Uniti dove oggi, martedì 5 novembre, verrà eletto il quarantasettesimo presidente della storia a stelle e strisce (anche se per il risultato definitivo bisognerà attendere un paio di giorni). Sono diversi i candidati in corsa ma di fatto la sfida si ridurrà a un testa a testa tra la dem Kamala Harris e Donald Trump, rappresentante dei repubblicani.

Questa tornata di presidenziali si preannuncia come una delle sfide più avvincenti e imprevedibili della storia politica americana. Da un lato Harris, che dopo essere diventata la prima vicepresidente donna della storia statunitense sogna anche di abbattere il tabù di una donna al comando degli Stati Uniti. Dall’altro lato del “ring” l’ex presidente Donald Trump, deciso a riconquistare la Casa Bianca dopo la sconfitta di quattro anni fa con Joe Biden. Come si direbbe oltreoceano prima di un incontro di box: “Let's get ready to rumble”.

Uno scontro di valori, strategie e visioni per il futuro dell’America. Ma dove seguire in diretta i risultati per non perdere neanche un aggiornamento di questa corsa storica?

Anche nel palinsesto delle emittenti italiane le elezioni presidenziali Usa 2024 monopolizzeranno, o quasi, gran parte dei canali tv: sono infatti previste maratone o trasmissioni speciali su Rai, Mediaset, La7 e Sky. Tutti i programmi tv saranno disponibili anche in streaming sui rispettivi siti o applicazioni.

Sky tg 24: Per le elezioni presidenziali USA, su Sky tg 24 partirà dalla sera del 5 novembre un lungo speciale chiamato " America 2024 – Harris vs Trump ": il canale all news trasmetterà dalle 23:00 fino alle 19:50 del 6 novembre, per oltre 20 ore di programmazione continua con tantissimi ospiti e contributi. La diretta seguirà in tempo reale la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, con collegamenti esclusivi dalle sedi principali dei due candidati, dagli Stati chiave come la Pennsylvania e da capitali internazionali, tra cui Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut. L’obiettivo è monitorare non solo l’evolversi delle votazioni, ma anche le reazioni internazionali, dato il grande impatto che queste elezioni potrebbero avere sugli equilibri geopolitici, specialmente in relazione ai conflitti globali attuali.

Per le elezioni presidenziali USA, su partirà dalla sera del 5 novembre un lungo speciale chiamato " ": il canale all news trasmetterà dalle 23:00 fino alle 19:50 del 6 novembre, per oltre 20 ore di programmazione continua con tantissimi ospiti e contributi. La diretta seguirà in tempo reale la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, con collegamenti esclusivi dalle sedi principali dei due candidati, dagli Stati chiave come la Pennsylvania e da capitali internazionali, tra cui Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut. L’obiettivo è monitorare non solo l’evolversi delle votazioni, ma anche le reazioni internazionali, dato il grande impatto che queste elezioni potrebbero avere sugli equilibri geopolitici, specialmente in relazione ai La 7: La celebre "Maratona Mentana" torna anche per le elezioni presidenziali USA, con Enrico Mentana e la redazione del Tg La7 impegnati tutta la notte per seguire in diretta l’evolversi del voto. Si inizia con un assaggio alle 23:50, durante diMartedì di Giovanni Floris , con i primi dati da Indiana e Kentucky. Poi, dalle 00:25 alle 9:40 , la diretta offrirà aggiornamenti costanti, risultati da ogni Stato e approfondimenti sulla competizione tra i candidati. Nel corso della notte, diversi ospiti in studio e in collegamento analizzeranno le implicazioni nazionali e internazionali del voto. La copertura proseguirà durante la giornata nei programmi di La7, come Otto e Mezzo di Lilli Gruber, La Torre di Babele di Corrado Augias e in seconda serata con Alessandro Barbero.

La celebre torna anche per le elezioni presidenziali USA, con Enrico Mentana e la redazione del Tg La7 impegnati tutta la notte per seguire in diretta l’evolversi del voto. Si inizia con un assaggio alle 23:50, durante , con i primi dati da Indiana e Kentucky. Poi, , la diretta offrirà aggiornamenti costanti, risultati da ogni Stato e approfondimenti sulla competizione tra i candidati. Nel corso della notte, diversi ospiti in studio e in collegamento analizzeranno le implicazioni nazionali e internazionali del voto. La copertura proseguirà durante la giornata nei programmi di La7, come Otto e Mezzo di Lilli Gruber, La Torre di Babele di Corrado Augias e in seconda serata con Alessandro Barbero. Rai: Le reti Rai dedicheranno un’ampia copertura alle elezioni presidenziali USA del 5-6 novembre attraverso una maratona televisiva che si articolerà tra Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24. Si inizia sui Rai 1 alle 23:40 con uno speciale di Porta a Porta in collaborazione con il Tg1, in onda fino alle 6:30, seguito da uno Speciale Tg1 dalle 6:30 alle 9:50 . Poi si passa su Rai 2. La diretta continua con uno Speciale Tg2 dalle 10:00 a mezzogiorno, per riprendere nuovamente su Rai 1 dalle 14:00 alle 15:00 con un ulteriore speciale del Tg1. Rai 3: Tre appuntamenti speciali del Tg3 scandiranno la giornata: dalla mezzanotte alle 7:00 del mattino, dalle 12:25 alle 12:55 e infine dalle 14:50 alle 16:30. Questa programmazione intensiva permetterà di seguire l'evolversi delle elezioni con notizie in tempo reale e analisi approfondite.

Le reti Rai dedicheranno un’ampia copertura alle elezioni presidenziali USA del 5-6 novembre attraverso Si inizia sui alle in collaborazione con il Tg1, seguito da uno Speciale Tg1 . Poi si passa su La diretta continua con uno a mezzogiorno, per riprendere con un ulteriore speciale del Tg1. scandiranno la giornata: dalla mezzanotte alle 7:00 del mattino, dalle 12:25 alle 12:55 e infine dalle 14:50 alle 16:30. Questa programmazione intensiva permetterà di seguire l'evolversi delle elezioni con notizie in tempo reale e analisi approfondite. Mediaset: La diretta delle elezioni presidenziali Usa 2024 troverà spazio su Rete 4 e Canale 5. Si parte proprio su Rete 4: dalle 21:30 del 5 novembre fino alle 6:00 del mattino seguente, Bianca Berlinguer condurrà una diretta speciale di “È sempre Cartabianca”, con aggiornamenti, analisi in tempo reale e collegamenti dagli Stati Uniti. Poi, dalle 6:00 alle 8:00 del 6 novembre, tocca allo Speciale Tg5 – “Usa 2024 – La scelta americana”, condotto da Cesara Buonamici.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono un evento che attira l’attenzione di tutto il mondo. Ogni giornale dunque seguirà la corsa seggio per seggio, scheda dopo scheda (compreso Quotidiano.net, con una sezione dedicata che potete già trovare qui con analisi e approfondimenti), qui un elenco di media americani per non perdere nemmeno un aggiornamento:

CNN: l’emittente televisiva affiancherà alla diretta tv una copertura completa delle elezioni sul web con tanto di mappa interattiva che mostra in tempo reale i risultati per i singoli stati, oltre a previsioni aggiornate e analisi dettagliate sugli sviluppi in ciascun distretto.

New York Times: tramite il proprio sito e app, il New York Times seguirà in diretta sia i risultati che le reazioni dei principali analisti politici. La copertura includerà anche infografiche e approfondimenti su questioni locali chiave che potrebbero influenzare i risultati finali.

NBC News e Fox News: entrambi offrono copertura in tempo reale online e tramite app, con mappe dettagliate, percentuali di voto aggiornate e analisi sugli impatti di diverse fasce elettorali sui risultati.

Per seguire in diretta le elezioni presidenziali USA 2024 in radio, Radio Monte Carlo offrirà una maratona speciale con il programma "Tutto in una notte”. La trasmissione, in diretta dalle 22:00 del 5 novembre alle 7:00 del mattino seguente, seguirà minuto per minuto la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump. Conduttori e giornalisti si alterneranno in studio per fornire analisi, commenti e collegamenti dagli Stati Uniti, monitorando gli aggiornamenti sui risultati elettorali e le prime reazioni internazionali. Anche RaiRadio 1 e i Giornali Radio daranno ampio spazio alle elezioni, iniziando martedì 5 dalle 23:05 alle 2:00 con “Speciale tra poco in edicola” di Stefano Mensurati. Seguirà Speciale Gr1 dalle 2:05 alle 6:00 condotto da Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti.