Perché Kamala Harris può vincere le elezioni Usa. Quel dato dell’Iowa che nessuno si aspettava

New York, 5 novembre 2024 - Nel team di Kamala Harris cominciano a crederci. L’ottimismo sta superando la grande paura che si ripeta la sconfitta di Hillary nel 2016. Le ultime battute della campagna elettorale spinte anche dai più recenti insulti di Trump sembrano spostare la lancetta degli indecisi leggermente dalla sua parte.

Nei sondaggi rimangono però saldamente e sospettosamente appaiati, col 49% ciascuno, ma il dato dell’Iowa che vede Kamala in vantaggio di 3 punti su Trump quando nessuno se lo aspettava (anche se rimane dentro il margine d’errore) fa pensare che il grande muro blu con anche Wisconsin, Michigan e Pennsylvania possa rimanere tale e farle raggiungere i 270 voti elettorali necessari per la Casa Bianca.

Kamala Harris durante un comizio in Michigan (Ansa)

Kamala per vincere punta su...

ABORTO

Il grande appello alle donne che non hanno bisogno di essere protette le sta dando un vantaggio a doppia cifra rispetto a Trump.

ASSISTENZA SANITARIA

Intesa come un diritto all’europea e non un privilegio al quale tutti possono aspirare affrontando Obacare ad un prezzo sostenibile anche in relazione al reddito

DONNE

Considerate un elettorato di riferimento dalle giovani al voto per la prima volta a chi ha più di 65 anni. Sono la sua base elettorale più solida insieme a elettorato nero maschile da conquistare.

TASSE

Un bonus di $25,000 dollari a famiglia per acquisto prima casa. Un Bonus da $6000 dollari a famiglia per il primo anno dopo la nascita di un bambino. Riduzione delle tasse al ceto meglio pagato con aumento delle tasse alle corporation e ai miliardari. Azzeramento del debito scolastico iniziato da Joe Biden per chi si è indebitato iscrivendosi al College

POLITICA DI SVOLTA

Per differenziarsi da Joe Biden, la Harris avrà repubblicani nella sua coalizione di governo e con lei è nato un movimento di Republican for Harris capitanati da Liz Cheney.

Considera gli oppositori politici non dei nemici ma dei vicini di casa con i quali confrontarsi e misurarsi sui problemi. “L’America è pronta per una nuova partenza”.

IMMIGRAZIONE

È sempre stato un punto debole ma ha ribaltato il pronostico sostenendo che c’è una risoluzione bipartisan già pronta che Trump ha bloccato per impedire che fossero i Democratici a portarla in porto.

Prevede forme molto restrittive e limitate di ingresso, ma anche il passaggio dopo diversi anni alla residenza permanente e anche al passaporto se non saranno stati commessi reati. Prevede l’obbligo di un lavoro costante.

Se venisse riproposta al voto della Camera la risoluzione bipartisan verrebbe subito firmata sia da Biden, che lascerà la Casa Bianca il 20 gennaio 2025, sia dalla Harris come suo successore.

ECONOMIA

I democratici risentono dell’aumento dell’inflazione e ne vengono considerati responsabili anche se è il risultato della crisi provocata dal Covid I dati stanno migliorando.

PREZZI CALMIERATI

Come realizzarlo non è ancora chiaro ma l’attuale vicepresidente si è impegnata a ridurre non solo il prezzo delle medicine come l’insulina soprattutto per i malati di diabete cronici

SINDACATI

Apertura ai rappresentanti dei lavoratori nelle trattative in corso anche con gli enti pubblici e garanzia che nei loro contratti sia prevista anche assistenza sanitaria e giorni di riposo in caso di maternità. Dovranno essere garantiti anche i diritti dei pensionati e degli anziani col mantenimento del Social Security.

COMPROMESSO

Harris, oltre ad avere repubblicani nel suo gabinetto, in caso di vittoria apre ad un compromesso sia alla Camera che al Senato indipendentemente dalle maggioranze che si realizzeranno per la realizzazione di proposte bipartisan.