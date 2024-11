Elezioni Usa 2024, da che parte stanno i vip? Chi sostiene Trump e chi vota Harris

Roma, 4 novembre 2024 – Ormai ci siamo, i giochi sono (quasi) fatti. Il 5 novembre negli Stati Uniti è l’ultimo giorno valido per votare il nuovo presidente. Una tornata elettorale, questa, caratterizzata da equilibrio e incertezze: Kamala Harris e Donald Trump rappresentano due visioni opposte dell’America, ma nei sondaggi viaggiano punto a punto sul filo dell’equilibrio. Equilibrio che, quasi come mai prima, lo star system americano ha provato a spezzare, da un parte e dall’altra. Stelle del cinema dello sport, persone influenti: anche le celebrità hanno giocato un ruolo decisivo in queste elezioni americane. Le loro posizioni hanno il potere di attrarre milioni di follower, aumentando la visibilità dei candidati e influenzando segmenti chiave dell'elettorato, specialmente tra i più giovani. Quindi vediamo chi si è speso per Kamala e chi per Donald:

Pro Harris

Taylor Swift – La regina del pop ha ufficialmente dichiarato il suo sostegno a Kamala durante il dibattito tra Harris e Trump del 10 settembre. Swift ha spiegato che voterà per Harris, descrivendola come una leader forte e pacata, capace di guidare il Paese con fermezza ma senza trascurare l ‘impegno per i diritti civili e l'equità sociale. Swift ha anche incoraggiato i suoi fan a registrarsi per votare e firmando il post con "Childless Cat Lady," un riferimento pungente a commenti negativi sui diritti delle donne fatti da esponenti politici conservatori​.

Taylor Swift, regina del pop, è una sostenitrice di Kamala Harris

Lebron James – Dopo un assordante silenzio, anche il “Re” si è espresso. Lebron James, uno degli atleti e personaggi più conosciuti e influenti negli States e nel mondo intero, si è schierato con Kamala. “Di cosa stiamo parlando esattamente?? Pensando ai miei figli, alla mia famiglia e al futuro che li attende, la scelta per me è evidente. VOTA KAMALA HARRIS!!!”, il messaggio che la leggenda Nba ha affidato ai suoi social.

Anche Lebron James è un sostenitore di Kamala Harris

Beyoncé – Durante un rally in Texas, la cantante ha espresso il suo supporto a Kamala Harris parlando come madre e sostenitrice dei diritti delle donne , sottolineando l’importanza della partecipazione politica per garantire un futuro migliore per le generazioni future. La star del pop ha anche donato quattro milioni di dollari per sostenere la campagna elettorale dell'attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Beyonce durante un evento della campagna elettorale di Kamala Harris

Jennifer Aniston – L’attrice diventata cult con la serie tv “Friends” ha condiviso una foto con il suo badge di voto e ha descritto la sua decisione di sostenere Harris come un modo per proteggere la democrazia americana e favorire un’America unita.

Il post pubblicato su Instagram da Jennifer Aniston

Steph Curry – Da “King James” al re del tiro da tre: i giocatori immagine della Nba non hanno dubbi. Step Curry ha dichiarato pubblicamente che il suo voto andrà a Kamala Harris . L’eroe dell’oro olimpico di team Usa a Parigi 2024 ha definito l'attuale vicepresidente Usa una "scelta facile" avendo come alternativa Trump. Steph Curry

Lady Gaga – Artista molto attiva nel sostenere i diritti LGBTQ+ e i diritti delle donne, Stefani Joanne Angelina Germanotta, il vero nome della popstar, ha espresso il suo appoggio a Harris sia sui social media sia in alcuni concerti, dove ha dedicato canzoni all’importanza del voto e del sostegno a una leadership inclusiva.

Lady Gaga - Crediti Ansa Foto

Leonardo DiCaprio – La stella di Hollywood ha sottolineato l’importanza di andare a votare e delle politiche ambientali, un settore in cui Harris ha espresso posizioni forti. Ha partecipato a raccolte fondi e ha sostenuto la sua candidatura anche attraverso eventi organizzati da ONG e fondazioni pro-ambiente.

Leonardo DiCaprio è una delle stelle di Hollywood ad essersi speso per Kamala Harris

Oprah Winfrey – Oprah, scrittrice e conduttrice tv, da sempre sostenitrice dei Democratici, ha dichiarato apertamente il suo supporto per Kamala Harris , lodando la sua determinazione a promuovere equità e giustizia sociale. In vari eventi pubblici e nei suoi canali, Oprah ha spinto i cittadini americani a votare, sottolineando la necessità di una guida come quella di Harris. Oprah Winfrey, star della tv americana

Bruce Springsteen – Anche il Boss ha espresso il suo sostegno a Kamala Harris all'inizio di ottobre, definendo Trump "il candidato presidenziale più pericoloso mai visto" in un video registrato in un diner e pubblicato su Instagram. Springsteen ha spiegato che voterà per Harris e Tim Walz perché si battono per un Paese inclusivo, che rispetta tutti, indipendentemente da classe sociale, religione, razza, opinione politica o identità sessuale.

Bruce Springsteen mentre si esibisce a un comizio di Kamala Harris

George Clooney – Da sempre democratico convinto e coinvolto in prima persona nelle campagne di raccolta fondi, l’attore aveva pubblicato un editoriale sul New York Times chiedendo a Biden di ritirarsi dalla corsa elettorale. Dopo l’annuncio del ritiro, l’attore ha elogiato il presidente uscente per aver dimostrato "vera leadership" e per aver “salvato la democrazia ancora una volta". Clooney si è dichiarato anche “entusiasta” del passaggio di consegne a Kamala Harris. George Clooney, stella di Hollywood, è uno dei principali sostenitori di Kamala Harris

Eminem – Anche una delle leggende del rap ha preso le parti di Kamala. Si chiama Marshall Mathers, ma si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie alla sua musica come Eminem. Il rapper ha anche partecipato a un evento elettorale pro Harris a Detroit: “È fondamentale far sentire la vostra voce, quindi andate a votare", ha detto dal palco. Successivamente, ha introdotto Barack Obama. L'ex presidente per omaggiarlo ha divertito il pubblico canticchiando un verso di Lose Yourself, una delle canzoni più di successo del rapper.

Bill Gates – Secondo il New York Times, il co-fondatore di Microsoft avrebbe donato circa 50 milioni di dollari a un’organizzazione no-profit che supporta la campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris . La Harris avrebbe così superato l'ex presidente Donald Trump nel numero di miliardari che sostengono la sua corsa elettorale. Il miliardario Bill Gates è tra i principali sostenitori di Kamala Harris: secondo il New York Times avrebbe messo a disposizione circa 50 milioni per la campagna elettorale della candidata Dem

Julia Roberts – Non si tira indietro nemmeno Julia Roberts che, oltre ad aver dichiarato la sua preferenza per Kamala, ha anche preso parte a un evento elettorale pro Harris, parlando dei diritti riproduttivi delle donne. L'attrice julia Roberts durante il suo intervento sul diritto all'aborto al comizio di Kamala Harris

Pro Trump

Kid Rock – Il cantante e musicista è uno dei sostenitori più attivi del Tycoon essendo anche su amico di vecchia data. Ha suonato per Trump alla Convention Repubblicana e condiviso diversi video che incitano i suoi fan a “combattere” per il futuro degli USA.

Il cantante Kid Rock, sostenitore di Trump

Zachary Levi – L’attore, nonostante le critiche che potrebbe ricevere a Hollywood dove lo star system si è schierato abbastanza in blocco con Kamala, ha ribadito la propria scelta di appoggiare Trump come leader forte.

Hulk Hogan – L’ex leggenda del wrestling, ha mostrato il suo supporto in maniera plateale alla Convention Repubblicana, strappando la sua maglietta per svelare una maglia pro-Trump e definendo l'ex presidente un “eroe” che l'America merita.

Brett Favre – Leggenda del football, ha parlato pubblicamente a favore di Trump durante un raduno a Green Bay, dichiarando che le elezioni di quest’anno sono "cruciali come mai prima d'ora" e criticando apertamente l'amministrazione democratica.

Brett Favre, ex giocatore di football

Mike Tyson – Anche la leggenda della box è dalla parte di Trump, seppur con qualche riserva. E lo ha fatto sapere pubblicamente durante una puntata di un podcast: "Trump vincerà. Sarebbe bello se vincesse, sì. Ho le mie ragioni per volerlo in carica... È semplicemente una brava persona. Senti, non sono d’accordo con tutte le sue cavolate. Nessuno è perfetto in questo mondo. Ognuno ha le sue cavolate". Con Trump c'è anche la leggenda della box Mike Tyson: l'ex atleta ha recentemente rilasciato un'intervista in cui definisce il Tycoon "una brava persona"

Elon Musk – Elon Musk è uno dei più fervidi sostenitori di Donald Trump. Il fondatore di SpaceX e Tesla, oltre a far sentire il suo appoggio quotidianamente su X con svariati tweet, è diventato uno dei principali sostenitori della campagna di Donald Trump. Da quando ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Trump, in seguito al tentato omicidio avvenuto a luglio in Pennsylvania, Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari ad America PAC, il comitato d'azione politica che sta conducendo una campagna elettorale intensa negli stati chiave per sostenere la candidatura di Trump.

Elon Musk durante un comizio pro Trump