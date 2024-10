Elezioni Usa 2024, per chi votano i vip? Da Taylor Swift a Mike Tyson, le posizioni delle star

Ormai ci siamo. Manca sempre meno alle elezione presidenziali negli Stati Uniti: il 5 novembre i cittadini statunitensi saranno chiamati a scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris.

Un voto, quello per eleggere il presidente Usa, che avrà forti ricadute sia nel Paese che nel resto del mondo. Ed è an che per questa ragione che tantissimi vip si stanno spendendo in prima persona per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del voto. Gli endorsement, da una parte e dall'altra, sono moltissimi, tanto che la Cnn si tratterebbe del "più grande momento politico” per lo star system a stelle e strisce dai tempi della prima elezione di Barak Obama. Ma vediamo più nel dettaglio chi è sceso in campo al fianco di Kamala Harris e chi con Donald Trump.