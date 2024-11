Terna, utile netto nove mesi in rialzo del 26,6%

Terna chiude i primi nove mesi del 2024 con un utile netto di gruppo a 812,6 milioni di euro, in rialzo del 26,6% rispetto ai 641,7 milioni dei primi nove mesi del 2023. Lo comunica la società in una nota dopo che sono stati approvati i risultati al 30 settembre. I ricavi sono in rialzo del 17,8% a 2,647 miliardi, il margine operativo lordo raggiunge gli 1,892 miliardi con un +21,6% rispetto agli 1,556,2 miliardi del periodo corrispondente dell'anno scorso.