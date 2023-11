Tassi sui mutui, ancora al 4,37%

I tassi medi sui nuovi mutui salgono ancora. Secondo il rapporto mensile Abi di ottobre, il tasso medio è del 4,37%, in aumento rispetto al 4,21% di settembre. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 5,45%, in aumento rispetto al 5,35% di settembre, mentre il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 4,70%, in aumento rispetto al 4,61% di settembre.