U-blox Italia diventa Trasna Cellular SpA: crisi risolta e 160 posti di lavoro salvati

Si è conclusa definitivamente, e in modo positivo, la crisi della U-blox Italia di Trieste, acquisita ufficialmente dal gruppo irlandese Trasna di Stephpane Fund - specializzata in semiconduttori e Internet of Things - che la denomina Trasna Cellular SpA. Lo rende noto USB Lavoro Privato Federazione di Trieste e RSU USB Ublox precisando che la firma dell'atto del passaggio chiude una vertenza durata sei mesi e salva i 160 posti di lavoro dell'azienda.

L'azienda di Sgonico continuerà a svolgere la sua attività di progettazione di prodotti per le telecomunicazioni e per l'Internet delle cose (IoT) integrandola però con la gestione della produzione e, soprattutto, della vendita dei propri prodotti: una filiera completa.

Secondo Usb si apre "una prospettiva di possibile crescita occupazionale nel medio periodo, crescita che potrà essere accelerata dal supporto delle istituzioni, in particolare quello della regione FVG che si è già dichiarata disponibile in tal senso". L'Unione sindacale di base ha ringraziato anche il Governo che in tempi rapidissimi ha approvato la Golden Power.

Tuttavia, per USB Trasna Cellular Spa non è il punto d'arrivo ma un punto di partenza per ulteriore sviluppo dello storico tessuto delle telecomunicazioni dell'area. L'acquisizione del business cellular della società svizzera U-blox da parte della Trasna risale al marzo scorso, ma da allora è cominciata una procedura amministrativa che si è conclusa ieri.