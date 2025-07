Salvini, l'Europa non rompa le scatole all'Italia su Unicredit

"Penso che la Ue abbia cose più importanti delle quali occuparsi, per esempio trattare con Usa. Quindi invece di rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche si occupi di poche cose, serie e lo faccia bene". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti commentando i dubbi della Commissione europea sul golden power per l'operazione su Banco Bpm. "Il dossier è sul tavolo del ministro Giorgetti che fino a oggi ha lavorato perfettamente e il sistema bancario e creditizio è un asset strategico per il Paese. Quindi l'italia può e deve normare come ritiene senza che da Bruxelles nessuno si permetta di intervenire".