Sace, via al supporto di AdI e dei fornitori ex Ilva

Sace annuncia le prime iniziative che danno il via al processo di supporto ad Acciaierie d'Italia e al suo indotto: ha deliberato due linee di factoring per sostenere la liquidità e la continuità di AdI e della filiera di fornitori. La prima riguarda la cessione dei crediti che AdI vanta nei confronti dei propri clienti per un importo complessivo di 100 milioni. Sace anticiperà i pagamenti ad AdI, che potrà così disporre di risorse immediate per le esigenze più urgenti. La seconda riguarda il sostegno ai fornitori per un importo fino a 120 milioni di euro.