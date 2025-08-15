Il rally delle Borse tra dazi e guerre, il nuovo record dei Bitcoin. No, i mercati non sono impazziti

Milano, 15 agosto 2025 – Le Borse internazionali continuano a correre in queste settimane di agosto, a dispetto delle tensioni geopolitiche e delle attese più caute degli analisti. Alla vigilia del Ferragosto e a poche ore dall’atteso vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, che potrebbe aprire spiragli sul conflitto in Ucraina, i listini mostrano una tenuta sorprendente. Piazza Affari brilla: il Ftse Mib si porta intorno a 42,5 mila punti (+0,8%), ai massimi dal 2007. A trainare il listino milanese, ancora acquisti su Leonardo e buoni denari su Generali e alcuni bancari. A Wall Street ieri S&P 500 e Nasdaq hanno aggiornato i massimi, con il Vix - il cosiddetto 'indice della paura' - intorno a quota 14-15, sui minimi dell’anno. E anche oggi i futures dell’indice viaggiano positivi, in attesa di capire quello che succederà ad Anchorage.

Un operatore di Borsa a Wall Street (Ansa)

Mercati tra geopolitica e dazi

Il rally si consuma in un contesto tutt’altro che tranquillo. Alla partita commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, con tariffe già operative e altre in arrivo, si sommano le tensioni in Medio Oriente e la guerra in Ucraina. Il vertice di Anchorage è atteso come banco di prova: le Borse scommettono almeno su un allentamento delle tensioni. Anche in assenza di progressi concreti, gli investitori restano posizionati sull’azionario, sostenuti da liquidità abbondante, multipli ancora attraenti in Europa e attese di tagli dei tassi negli Stati Uniti.

Operatori di Borsa euforici a Wall Street (Ansa)

Milano in testa ai listini

Da inizio anno Piazza Affari resta tra i migliori listini globali, seconda solo a Madrid, che ha superato i 15.000 punti e mostra una performance del +29,5%. La struttura del Mib resta sostenuta da finanziari e industriali, con il risiko bancario e alcune operazioni straordinarie - come il dossier Mfe-ProSiebenSat.1 - che mantengono alta l’attenzione speculativa. Diversi gestori sottolineano che l’Europa fosse sottopesata nei portafogli globali: lo spostamento di flussi verso il Vecchio continente ha favorito in modo speciale l’Italia. C’è poi il tema valutazioni. Secondo gli analisti, infatti, il Ftse Mib tratta ancora su multipli inferiori rispetto a Dax, Cac40 e soprattutto S&P 500, fattore che aiuta l’appeal relativo. In parallelo, la stabilità politica ha tenuto ancorati i rendimenti del Btp decennale e contribuito all'effetto fiducia sull’azionario.

Borsa Italiana, un'immagine di Piazza Affari

Tassi, Fed e macro

Sulle piazze mondiali l’attenzione è rivolta alle prossime mosse della Federal Reserve. I dati sull’inflazione Usa di luglio sono rimasti invariati, con rincari su alcune importazioni bilanciati dal calo di carburanti e generi alimentari. Un quadro che sostiene le ipotesi di taglio dei tassi già a settembre: il segretario al Tesoro Scott Bessent spinge per una riduzione di 50 punti base, ma la frattura politica con la Fed rende difficile ogni previsione. Sul fronte macro, il Tesoro americano registra un incremento record delle entrate doganali (+273% rispetto allo scorso anno), segnale dell’impatto diretto della guerra dei dazi. Intanto in Asia Tokyo perde l’1,45% per prese di profitto dopo i massimi storici.

In controtendenza Tel Aviv (+0,48%) e i mercati nordici, con la banca centrale norvegese che lascia i tassi invariati al 4,25%.Nel Nord Europa la Norges Bank ha lasciato il tasso guida invariato al 4,25%. In Europa, intanto, il Pil del secondo trimestre cresce di +0,2% congiunturale (+1,5% a/a), confermando un sentiero di espansione moderata. Nel Regno Unito il Pil trimestrale è salito di +0,3%, meglio delle attese, con un giugno brillante. Quadro che, per ora, non scalfisce l’impostazione positiva dei listini ma invita alla prudenza sulle prossime settimane.

Nuovo record dei Bitcoin

In parallelo al rally azionario il Bitcoin infrange nuovi record: nella notte asiatica ha superato per la prima volta i 124.000 dollari, arrivando a sfiorare i 124.500 prima di ritracciare leggermente. La criptovaluta beneficia dell’onda lunga dei rialzi a Wall Street, dell’interesse crescente degli investitori istituzionali e di una cornice normativa favorevole negli Stati Uniti. La star delle criptovalute ha battuto il suo precedente record del 14 luglio scorso (123.205 dollari). Secondo i dati di CoinDesk, la più importante criptovaluta al mondo ha registrato un'impennata del 33% su base annua e di quasi il 120% negli ultimi 12 mesi. In netto rialzo anche Ether, che si avvicina al massimo storico toccato nel 2021: la seconda maggiore criptovaluta è salita di quasi il 4% fino a 4.786,54 dollari, a un soffio dal record di 4.868,8 dollari. Tra le altre, Xrp, la terza criptovaluta al mondo, è salita del 2,6% a 3,3038 dollari. Tra le memecoin (criptovalute nate da meme di internet), Dogecoin è salita del 6,8%, mentre $TRUMP cresce del 7,1%.