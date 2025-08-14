Boom del debito pubblico italiano: +18 miliardi in un mese

Roma, 14 agosto 2025 – Sale vertiginosamente il debito pubblico in Italia. Secondo i dati diffusi oggi da Bankitalia, a giugno 2025 è aumentato di 18 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070,7 miliardi. Un balzo che riflette “il cresciuto fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (16,4 miliardi), le maggiori disponibilità liquide del Tesoro (0,8 miliardi, a 47), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi)”.

Sale il gettito fiscale

Cresce anche il gettito fiscale. A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8

miliardi, in aumento del 4,2% (1,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024. Nei primi sei mesi del 2025 le sono state pari a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4% (+8,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Su anche mutui e prestiti

I prestiti al settore privato sono saliti dell'1,1% sui dodici mesi (0,7 nel mese precedente). Quelli alle famiglie dell'1,8 per cento (1,5 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dello 0,3 % (-1,4 nel mese precedente). I depositi del settore registrano +0,5% (3,8 per cento in maggio), la raccolta obbligazionaria un +1,4% (era diminuita dello 0,2 per cento in maggio). A giugno il Tasso Annuale Effettivo Globale (Taeg) sui mutui si è collocato al 3,60 per cento (3,58 in maggio); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata dell'8,8 per cento (7,2 nel mese precedente).

Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,15 per cento (10,18 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,61 per cento (3,66 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,17 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,32 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,67 per cento (0,70 nel mese precedente).