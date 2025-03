Open Dialogues for the Future: esperti internazionali a Udine per discutere di geopolitica ed economia

Tutto pronto per il terzo Open Dialogues for the Future (6 e 7 marzo 2025), ideato da Cciaa Pn-Ud con The European House Ambrosetti, direzione di Federico Rampini, il sostegno di Regione Fvg, Comune di Udine, Fondazione Friuli, la collaborazione dell'Università di Udine e il patrocinio di Unioncamere e Ministero imprese e made in Italy. L'evento porterà a Udine 36 esperti internazionali, leader d'impresa, accademici e responsabili istituzionali che si confronteranno in quattro momenti diversi su geopolitica ed economia.

Al primo appuntamento (6 marzo; h.10) il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo e il vice Michelangelo Agrusti e il presidente Unioncamere nazionale Andrea Prete apriranno ai dibattiti, diretti da Rampini con - tra gli altri - Sylvie Goulard, docente di Global affairs and geopolitics Sda Bocconi, Nathalie Tocci direttrice Istituto Affari Internazionali e Ana Palacio, già Ministra esteri della Spagna e oggi docente alla Walsh School of Foreign Service, Georgetown University.

Nel pomeriggio (h.14.15) interverranno Matteo Zoppas presidente di Ice, Riccardo Crescenzi della London School of Economics, Brunello Rosa senior executive fellow di Economics, Sda Bocconi School of Management, Marco Martella, professore e già direttore della Banca d'Italia a Trieste; Rampini interloquirà con Enzo Mattioli Ferrari, ceo di Ferrari Family Investments. Il dibattito poi coinvolgerà il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, ambasciatori, Paolo Mieli e Wolfgang Munchau, dir. Eurointelligence.

Venerdì 7 è previsto il dibattito "Comprendere gli Stati Uniti: strategie internazionali e dinamiche interne della superpotenza americana" con un video commento dell'ex direttore della Cia David Petraeus. Quindi, il politologo e saggista Robert D. Kaplan, Benedetta Berti, director of Policy Planning della Nato e Alessandro Terzulli, chief economist di Sace; più tardi interverranno Robert Allegrini, presidente del Niaf, e Camilla Benedetti, vicepresidente Danieli. Nel pomeriggio il rettore dell'ateneo udinese, Roberto Pinton, Alec Ross docente alla Bologna Business School, Angelo Montanari, professore di Computer Science all'Università di Udine e Alessandro Piol presidente di Epistemic Ai.