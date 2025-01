Mutui a tasso variabile: possibili vantaggi rispetto al fisso con i tagli Bce

A giugno, se proseguiranno i tagli da parte della Bce, il tasso variabile sui mutui potrà raggiungere quello fisso dopo anni di minore convenienza che ha portato i consumatori a scegliere quasi esclusivamente la seconda tipologia. Come sottolinea Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, "L'allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea sta rendendo i tassi dei mutui sempre più vantaggiosi e il mercato ne sta giovando. Nel prossimo futuro sarà importante capire come si evolverà l'inflazione nell'Eurozona e quali saranno le decisioni di Bank of England e Federal Reserve, dal momento che divergenze in tema di politica monetaria potrebbero indebolire l'euro rispetto a dollaro e sterlina. In attesa dell'ufficialità di ulteriori tagli, le previsioni indicano che già a metà 2025 le migliori offerte dei mutui a tasso variabile potrebbero avere un TAN simile a quello attuale medio dei mutui a tasso fisso".

Per il gruppo, ipotizzando altri due tagli da 25 punti base decisi nelle prossime tre riunioni - in programma a marzo, aprile e giugno - il Tan medio dei mutui a tasso variabile potrebbe scendere al 3,18%, per rate mensili fino a 58 euro più leggere rispetto a oggi (845 euro) e un risparmio di 13.900 euro sugli interessi di un mutuo da 150.000 euro della durata di 20 anni. "Fino ad allora, tuttavia, il tasso fisso continuerà a essere più conveniente, alla luce di tassi di interesse decisamente più bassi. Al momento su MutuiOnline.it la migliore offerta per un mutuo a tasso fisso ha infatti un TAN del 2,46% e una rata mensile di 792 euro. Se oggi il fisso rappresenta una scelta obbligata (il 99,5% dei clienti di MutuiOnline.it si è orientata proprio verso questo tipo di finanziamento nell'ultimo trimestre del 2024), la situazione potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi.