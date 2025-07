Green e al servizio di 2 province, inaugurato ospedale Monopoli

Sarà una struttura green, sostenibile, immersa tra gli ulivi secolari al servizio di nove comuni tra le province di Bari e Brindisi e che coprirà un bacino di utenza di circa 260mila persone. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il nuovo ospedale 'Monopoli- Fasano', inaugurato oggi alla presenza tra gli altri del governatore pugliese, Michele Emiliano, dell'assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati e del vescovo della diocesi Conversano-Monopoli monsignor Giuseppe Favale.

Il nuovo ospedale, è stato realizzato da Webuild per conto della Asl di Bari e della Regione Puglia. L'opera, si legge in una nota del gruppo infrastrutturale, rappresenta un polo sanitario d'eccellenza per il Sud Italia ed è stato costruito "secondo i più avanzati standard in termini di innovazione e sostenibilità". La struttura, consegnata e collaudata, servirà un bacino di utenza di 260mila persone provenienti dalle province di Bari, Brindisi e Taranto. Si estende su una superficie complessiva di 178mila metri quadrati e dispone di 299 posti letto, 9 sale operatorie con terapie intensive e servizi ambulatoriali e diagnostici di supporto, di un pronto soccorso, di un ampio parcheggio da oltre 740 posti auto e di un asilo nido per i figli dei dipendenti. L'ospedale è stato inoltre inserito in un parco dove sono stati reimpiantati circa 200 ulivi secolari.

L'opera - precisa la nota - è uno dei 19 progetti che Webuild sta realizzando nel Sud del Paese, ha visto il coinvolgimento di una filiera produttiva di oltre 220 imprese, per circa il 60% pugliesi. Il complesso si aggiunge alle oltre 200 strutture sanitarie, agli 80 aeroporti e alle tante altre opere civili e green realizzate dal Gruppo nel mondo con l'obiettivo di diminuire l'impronta ambientale lungo il loro intero ciclo di vita delle strutture.

Alla vigilia della cerimonia, che segna l'avvio del trasferimento delle attività dall'ospedale San Giacomo di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli - Fasano, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato aveva informato che non avrebbe partecipato in quanto ritiene che "un'inaugurazione in assenza di piena operatività rischia di essere percepita come una mera occasione di visibilità". "Sono due fasi diverse - ha replicato Emiliano - quelle dell'inaugurazione e quella dell'operatività".

Il direttore del dipartimento salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, presente anche lui alla cerimonia, ha spiegato che oggi si inaugura "il percorso di riempimento del nuovo ospedale. Riempire ed avviare a regime un ospedale è una delle cose più complicate che possano esistere. Si tratta di un'opera gigantesca per il territorio e che porterà tanto beneficio". Come ricordato nei vari interventi dei partecipanti all'inaugurazione, primi pazienti all'interno dell'ospedale giungeranno entro dicembre.