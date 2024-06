Moody's alza il rating di Tim, outlook positivo

Moody's migliora il suo giudizio su Tim alzando a Ba3 da B1 il corporate family rating (CFR) a lungo termine e a Ba3-PD da B1-PD il probability of default rating (PDR) di Tim. Contemporaneamente, si legge in una nota, l'agenzia ha innalzato a Ba3 da B1 i rating degli strumenti di debito senior non garantiti e della linea di credito bancaria senior non garantita emessi da Tim, dalle sue controllate. "L'upgrade riflette il significativo miglioramento del profilo finanziario grazie alla prevista riduzione del debito di oltre 14 miliardi di euro, che più che compenserà il deterioramento del suo profilo di business" afferma Ernesto Bisagno, Vicepresidente di Moody's - Senior Credit Officer..