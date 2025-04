Milano Design Week: Jti presenta 'Connected Sensations', installazione multisensoriale

Dopo il debutto dello scorso anno con Ora Ito, Jti torna alla Milano Design Week con "Connected Sensations", un'installazione immersiva pensata per coinvolgere i sensi e sprigionare emozioni nei consumatori.

Dal 8 al 13 aprile, in via Tortona 32, il pubblico potrà vivere un'esperienza multisensoriale articolata in quattro spazi interattivi, dove arte digitale, video immersivi e design contemporaneo si fondono per raccontare lo spirito del marchio attraverso un linguaggio emozionale e innovativo. Cuore del progetto è la collaborazione con sei artisti internazionali, tra cui l'architetto italiano Arturo Tedeschi, lo street artist malese Kenji Chai e il visual artist polacco Tymek, chiamati a reinterpretare il concetto di sensorialità secondo la propria visione creativa.

"Con Connected Sensations portiamo il nostro concetto di piacere sensoriale a un nuovo livello, offrendo un'esperienza che unisce design, emozione e connessione culturale", afferma Alexandre Sofianopoulos, vicepresidente brand e consumer experience management di Jti.

Tra i momenti clou dell'installazione anche la presentazione della nuova "Stripe Blue", firmata dal giapponese Kosuke Kawamura, e un ambiente esclusivo dove i visitatori potranno personalizzare la propria esperienza. Connected Sensations si inserisce così nel programma degli eventi della Design Week, offrendo un percorso che celebra il design come ponte tra culture, emozioni e creatività.