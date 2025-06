BCC Lombardia: Raccolta e Qualità del Credito in Crescita nel 2024

L'anno 2024 si è chiuso con segno particolarmente positivo per le 26 BCC della Lombardia che hanno fatto una raccolta diretta di oltre 36 miliardi, cui si aggiungono 13,8 miliardi di euro di raccolta indiretta (+10,6% su base annua). Gli impieghi lordi a favore principalmente di famiglie e imprese sono stati 24,8 miliardi di euro (+1,1%); in crescita dell'1,4% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,5 miliardi di euro).

Nel corso del 2024, inoltre, è migliorata ulteriormente la qualità del credito, con la prosecuzione del processo, in corso ormai da alcuni anni, di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in diminuzione, rispetto all'anno precedente, i crediti deteriorati (-16,9%); risultati ancora più significativi sul fronte delle sofferenze, con un'ulteriore diminuzione del 20,3%. La percentuale delle sofferenze in rapporto agli impieghi (1,1%) conferma una miglior qualità del Credito delle BCC rispetto all'industria bancaria a livello regionale (1,6%); dato ancora più evidente in relazione al segmento degli impieghi alle piccole imprese (1,6% contro 4,2%).

I dati sono stati presentati in occasione dell'Assemblea annuale della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, svoltasi a Cremona presso il Museo del Violino. Trend positivi che stanno avendo conferma nel primo semestre del 2025, pur inquadrati in una lettura prudenziale complessiva dovuta all'incertezza correlata al quadro geopolitico internazionale ed alle relative ricadute economiche.

"Crescere per linee interne, evitando le attuali dinamiche di risiko bancario, consente alla cooperazione di credito di intensificare sempre di più il presidio territoriale, anche quando, a seguito di fenomeni di aggregazione, restano scoperti nuovi potenziali spazi d'azione: in queste aree il Credito Cooperativo può rafforzare il proprio impegno" ha dichiarato il Presidente di Federazione Lombarda BCC, Alessandro Azzi.