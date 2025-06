Adolfo Urso discute con Confindustria Verona e Veneto su energia e conflitto Israele-Iran

"Con i presidenti di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, ci siamo confrontati sugli indirizzi di politica industriale, anche alla luce del nuovo conflitto tra Israele e Iran che rischia di avere immediate ripercussioni sul fronte energetico". Lo scrive sui social il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, alla fine dell'incontro svoltosi a Verona.

"Ho assicurato loro - prosegue Urso - che il Governo è pienamente consapevole di quanto sia assolutamente necessario realizzare un mix energetico che garantisca nel tempo l'autonomia produttiva, contemplando anche la produzione di energia nucleare di nuova generazione, pulita e sicura. Su questo ho auspicato si possa raggiungere in Parlamento una piena convergenza anche con le forze responsabili dell'opposizione, già a partire dal disegno di legge presentato dal ministro Pichetto Fratin, così come su eventuali ulteriori misure transitorie a sostegno delle imprese da definire insieme nell'ambito di in un confronto costruttivo con le forze produttive. In ogni caso, per quanto riguarda il gas, ho potuto rassicurare i presidenti Riello e Boscaini sul fatto che le nostre fonti di approvvigionamento - conclude - sono assolutamente garantite, anche perché ampiamente diversificate".