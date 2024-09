Leo, chi non sceglie concordato finisce in lista selettiva

"C'è grande interesse per il concordato biennale. Ma se il contribuente non considera congrua la proposta del fisco e non aderisce al concordato entrerà in una lista selettiva. Se non ha correttamente dichiarato i propri redditi sarà sottoposto ad accertamento". Così il viceministro al Mef Maurizio di Leo rispondendo al webinar Telefisco del Sole24ore. "Contiamo - ha aggiunto - di potenziare le attività di controllo. Il rapporto con il fisco sarà sempre responsabile e collaborativo, ma vogliamo evitare situazioni patologiche". Quanto all'emendamento sul ravvedimento speciale avanzato dalla maggioranza nel dl omnibus per rendere più attrattivo il concordato preventivo biennale. Il Viceministro ha detto: "sarà il Parlamento a decidere".