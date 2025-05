Italia e Norvegia: Nuove partnership nella space economy e materie prime critiche

Nuove partnership nella space economy e nel settore delle materie prime critiche tra Italia e Norvegia: questo l'obiettivo della missione che vedrà impegnato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme al viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, domani 5 e martedì 6 maggio in Norvegia. Lo si apprende da una nota.

Una due giorni di appuntamenti istituzionali e incontri con le imprese, per rafforzare i rapporti bilaterali con il governo e il tessuto industriale norvegesi, esplorando nuove opportunità di cooperazione economica e finanziaria sui settori strategici fondamentali anche per l'autonomia strategica dell'Europa.

Domani, 5 maggio, il ministro giungerà a Troms›, dove sarà accolto dall'ambasciatore d'Italia in Norvegia Stefano Nicoletti e dall'ambasciatore di Norvegia in Italia Johan Vibe.

Nel corso della giornata, il ministro Urso incontrerà la ministra del Commercio e dell'Industria, Cecilie Myrseth, per un bilaterale incentrato sullo Spazio - con particolare attenzione ai programmi congiunti e alle infrastrutture spaziali - e sulla collaborazione nel settore delle materie prime critiche, fondamentali per la transizione verde e digitale, nonché sulle opportunità di investimento in Italia nei settori industriali ad alto valore aggiunto. In tale occasione, i due Ministri firmeranno una Dichiarazione Congiunta volta a consolidare il partenariato economico e tecnologico tra i due Paesi.

Il giorno seguente, il 6 maggio, il ministro Urso giungerà And›ya dove visiterà il locale Spazioporto, infrastruttura strategica per la cooperazione nel settore spaziale, per poi proseguire con una visita al centro spaziale, esempio di eccellenza europea nell'ambito dei lanci suborbitali e delle tecnologie aerospaziali.

La missione rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare il dialogo economico e industriale tra Italia e Norvegia, con un'attenzione particolare alle sfide comuni in ambito tecnologico, energetico e spaziale.