Giancarlo Giorgetti: Agricoltura italiana tra dazi e interessi europei

"L'agricoltura è quella che già sconta i dazi in senso anche inverso. E' questo uno degli argomenti su cui gli americani stanno insistendo": il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo ha evidenziato a margine della sua partecipazione all'assemblea di Confagricoltura Varese.

"E' chiaro - ha aggiunto - che ci sono ancora settimane di discussione. Vediamo i primi accordi che gli americani hanno annunciato con l'India e vedremo come l'Europa riuscirà a tutelare non solo gli interessi europei ma anche gli interessi italiani in Europa perché purtroppo abbiamo delle economie e delle agricolture diverse".