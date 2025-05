BCC di Roma: Bilancio 2024 approvato con 11 miliardi di impieghi e forte impegno sociale

Quasi 11 miliardi di impieghi (+7,9% sul 2023) e una raccolta allargata che ha toccato quota 17,5 miliardi (+13,5%). Questi i numeri principali del bilancio 2024 della BCC di Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia, approvato dall'assemblea dei soci, riunitasi presso la Fiera di Roma. Hanno partecipato - informa l'istituto - oltre 4mila persone in presenza e per delega, inclusi i soci veneti, in videocollegamento da Campodarsego (Padova).

L'utile netto ha raggiunto i 294 milioni di euro ed è stato destinato principalmente al rafforzamento del patrimonio aziendale e a fini di beneficenza e mutualità, per dare sempre più corpo al sostegno del tessuto civico e sociale dei territori di appartenenza. I fondi propri hanno raggiunto l'ammontare di 1,3 miliardi. Il CET1 della banca è salito al 24,7%, largamente sopra i requisiti prudenziali richiesti.

Di particolare importanza anche la politica sociale e gli interventi di solidarietà e sostegno ai territori. I 28 Comitati locali dei soci della Banca, che distribuiscono nelle aree di competenza il cosiddetto "budget sociale", nel 2024 hanno erogato circa 2 milioni di euro a fondo perduto per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato e associazioni e per eventi di promozione, per un totale di 2.400 iniziative sostenute. Tra il 2004 e il 2024 sono stati erogati complessivamente 33,7 milioni di euro di contributi, per oltre 40.600 interventi.

"La banca deve essere amministrata e gestita con efficienza ed in modo da produrre utili che devono essere accantonati ad accrescimento del patrimonio, per garantire la solidità per i soci ed assicurare la futura attività dell'Istituto", ha detto il presidente della BCC di Roma, Maurizio Longhi. "Una parte di questi utili, però, deve essere restituita ai territori dove la banca opera", ha aggiunto Longhi, "a sostegno di quelle iniziative e di quei progetti meritevoli che si occupano di disagio sociale, disabilità, ma anche di ospedali che necessitano di macchinari costosi. Tutto questo, a nostro avviso, realizza la missione di una Banca di credito cooperativo".