Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
8 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
'Legittimo lo stop a passaggio da Aviation Alitalia a Ita'

Corte Costituzionale, inammissibili le questioni di legittimità

Non esiste un diritto dei dipendenti di Alitalia, addetti al lotto Aviation, di continuare a lavorare con Ita Airways: con la sentenza n.99, depositata oggi, la Corte costituzionale ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste "in quanto fondate su un erroneo presupposto interpretativo": l'esclusione della natura liquidatoria della procedura. "Le operazioni effettuate dai commissari non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell'attività del cedente, ma alla sua liquidazione. Il carattere liquidatorio della procedura giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro", spiega la Corte.

