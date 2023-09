Kkr chiede a Tim proroga per Netco fino al 15/10

Kkr ha chiesto a Tim più tempo per presentare l'offerta vincolante su Netco, la società della rete. Nell'ambito della negoziazione in corso, la società guidata da Pietro Labriola ha ricevuto dal fondo americano una richiesta di proroga al 15 ottobre del periodo di esclusiva "per concludere le attività propedeutiche e presentare l'offerta vincolante". Il CdA, fa sapere Tim in una nota, valuterà la richiesta ricevuta nella riunione del prossimo 27 settembre.