Inwit copre l'82% dei Comuni italiani con torri di telecomunicazione

Inwit ha almeno una torre nell'82% dei Comuni italiani, con una densità media di una torre ogni 3 chilometri nelle aree rurali e ogni 500 metri nei centri urbani ad alta densità abitativa. Sono i dati presentati in occasione del secondo sustainability day della società.

La stima di The European house Ambrosetti dei benefici economici indiretti e indotti dell'attività della società raggiungono in Lombardia 84,9 milioni di euro, nel Lazio 47,9 milioni e nel Veneto 44,1 milioni di euro e si estendono all'intero territorio nazionale.

"Arrivando in aree vulnerabili e in posti dove la connessione è scarsa e inesistente, si abbattono barriere geografiche e sociali e si garantiscono pari opportunità nella formazione, nel lavoro e anche nella sanità", osserva la presidente del Comitato sostenibilità di Inwit, Giulia Staderini, sottolineando che "lo sviluppo deve essere fruibile per tutti".

Con il Piano Italia 5G del Pnrr, Inwit sta portando le proprie torri per la connessione 5G in 1.385 aree a fallimento di mercato, ovvero in digital divide, altrimenti non raggiungibili dalla connettività mobile.