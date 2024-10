Easyjet in pole per rilevare slot Ita-Lufthansa a Linate

EasyJet è in prima fila per rilevare i trenta slot giornalieri che Ita e Lufthansa devono cedere nell'aeroporto di Linate e per subentrare sulle rotte problematiche di corto raggio dall'Italia verso l'Europa centrale, parte dell'accordo raggiunto tra le due compagnie e Bruxelles a luglio per il via libera alle nozze. Lo si apprende da fonti Ue. La low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente spagnola Volotea. La Commissione Ue, viene evidenziato dalle stesse fonti, punta a dare la sua autorizzazione definitiva a novembre, entro la fine del mandato.