Dal 5 al 7 ottobre ComoLake 2023, la Cernobbio del Digitale

Il futuro delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, l'intelligenza artificiale, l'energia e la sostenibilità. Sono questi i temi centrali di "ComoLake2023 - Next Generation Innovations" dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. La Expo Conference, organizzata da Now Italia, nasce con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei ministri. "L'Intelligenza Artificiale, di cui molto si parlerà a ComoLake2023", ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Innovazione Alessio Butti "sarà uno dei temi al centro della Presidenza italiana G7, a partire da gennaio prossimo. E la politica ha il compito di definire la governance dell'IA e non pensare, invece, solo a come difendersi da essa. Sosteniamo, quindi, l'Italia a sviluppare Intelligenza Artificiale in autonomia, perché è un fattore determinante per la crescita economica, bilanciando diritti della persona, princìpi etici e diritto all'evoluzione tecnologica". Alla 3 giorni tra gli interventi quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, di Alessio Butti, sottosegretario presidenza del Consiglio dei ministri per l'Innovazione e dei ministri di Alberto Barachini, sottosegretario Presidenza del Consiglio dei ministri per l'informazione e l'editoria e dei ministri Andrea Abodi, Anna Maria Bernini, Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Gilberto Pichetto Fratin, Orazio Schillaci, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara.