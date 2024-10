Anitec-Assinform: 'Preoccupa la delibera Agcom sulla prominence'

"Esprimiamo forte preoccupazione per il nuovo quadro normativo in materia di prominence definito dalle linee guida Agcom recentemente adottate", dice il presidente Massimo Dal Checco spiegando la posizione dell'associazione delle imprese di Confindustria dell'Ict, Anitec-Assinform, che avverte: "I nuovi requisiti aumentano la frammentazione del mercato interno e impongono ai produttori di dispositivi oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi del legislatore". "Riteniamo, infatti - spiega Dal Checco -, che le nuove previsioni introdotte possano penalizzare lo sviluppo e l'innovazione, imponendo costi elevati e soluzioni tecniche per il solo mercato italiano, determinando un'ulteriore frammentazione del mercato unico digitale. Siamo convinti che sia necessario assicurare un equilibrio tra la tutela degli interessi generali e la promozione di un ecosistema digitale competitivo e attrattivo per le imprese. Anche per questo, con spirito di collaborazione, abbiamo avanzato proposte per garantire il pluralismo e l'accessibilità dei servizi di interesse generale e, nel contempo, tutelare lo sviluppo del mercato. Confermiamo, pertanto, il nostro impegno a lavorare in questa direzione per far sì che le normative sostengano l'innovazione nel settore a beneficio di tutti i cittadini".