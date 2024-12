Tornano in voga i giochi da tavolo: ecco i più cercati. Gli intramontabili e qualche novità

Negli ultimi anni, complici le restrizioni pandemiche e il conseguente periodo trascorso nelle mura domestiche, in Italia sono tornati in voga i giochi da tavolo e di carte. A confermare la tendenza è la ricerca condotta da Solitaire.net, che ha dimostrato un forte e crescente interesse per questi passatempi e ha anche raccolto i dati per stilare una classifica dei giochi preferiti. Le classifiche Il criterio principale adottato dallo studio è stato quello di consultare le ricerche effettuate su Google in Italia. Un metodo che ha portato a conferme di alcuni dei giochi storici, che hanno segnato intere generazioni, e a sorprese di nuovi, che stanno conquistando il mercato. In base a questi dati, sono state stilate quattro classifiche: una per i giochi più ricercati e altre tre a seconda della categoria di appartenenza del gioco, come ‘classici’, ‘moderni’, ‘strategia’. Quali sono, dunque, i giochi preferiti? Stando ai numeri, l’assoluto protagonista delle serate di svago degli italiani sembra essere ancora l’intramontabile Scarabeo, cercato mensilmente sul web 27.100 volte. A seguire, ex aequo, sono Risiko e Uno, entrambi a quota 18.100. Dunque, nessuna novità sui primi tre gradini del podio e neanche al quarto posto, dove si trova un altro gioco presente in tutte le case: Monopoli. La prima sorpresa, invece, arriva da Exploding Kittens, un gioco che unisce umorismo e tattica e che, insieme a Lupus in Fabula, rientra nel top cinque con 14.800 ricerche. Cluedo, Dixit, Taboo e Trivial Pursuit chiudono i primi dieci posti della classifica dei giochi più ricercati. Le categorie A dominare sono, quindi, i grandi classici, ma alcuni giochi moderni stanno emergendo e sembrano esser pronti a conquistare un posto di rilievo nel mercato. Ne sono un esempio proprio Exploding Kittens (14.800) e Dixit (12.100), che sono i due giochi moderni più ricercati. E, a conferma del proprio successo, Dixit si piazza al secondo posto anche nella classifica tra i giochi di società più venduti da IBS. Tra questi due e gli altri giochi moderni, invece, sembra esserci un abisso. Nella speciale classifica, al terzo posto si trova Secret Hitler che viene cercato mensilmente 1.900 volte. Passando alla classifica dei giochi di strategia, un altro titolo che esplora tematiche complesse con uno stile e meccaniche innovative è Terraforming Mars, cercato anch’esso 1.900 volte e al terzo posto. Mille ricerche in più per Catan, al secondo posto; mentre sul gradino più alto del podio c’è Ticket to Ride con 5.400 ricerche mensili.