Spid: incognite sul futuro dal 23 aprile. Perché lo Stato vuole una app unica con la Cie

Il servizio Spid (Ravaglia)

Roma, 22 febbraio 2023 - La preoccupazione diffusa è che tra le tantissime cose che si potrebbero migliorare nel sistema Italia, si vada a mettere le mani su una di quelle che invece funziona in maniera adeguata, rischiando di ottenere risultati controproducenti. Parliamo di Spid, il sistema pubblico di identità digitale, sul cui prossimo futuro regnano tante incognite, dal momento che il Governo è intenzionato a farlo confluire in una nuova applicazione a gestione pubblica. Le ragioni dell’intervento La questione è diventata di attualità a partire da dicembre, quando il sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti ha annunciato l’intento di arrivare al progressivo ‘spegnimento’ di Spid, a vantaggio dell’utilizzo dei canali legati alla carta di identità elettronica. Spid è gestito da aziende private (che in ogni caso forniscono un servizio gratuito per il cittadino) mentre la carta di identità elettronica è ovviamente sotto l’egida delle strutture pubbliche. Questioni irrisolte Detto dell’intento, trasferire il concetto sul lato pratico non è semplice e nemmeno scontato. Prima di tutto per una questione di numeri. Oggi Spid conta 34 milioni di utenti attivi, che in larga parte sono ampiamente soddisfatti di un servizio in grado di semplificare le interazioni con circa 15.000 pubbliche amministrazioni...