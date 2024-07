Panetta, buona la soluzione del G7 italiano su asset russi

"La soluzione sugli extraprofitti sugli asset russi immobilizzati che è stata trovata sotto la presidenza italiana è molto più ragionevole delle proposte precedenti. E' una soluzione che non viola il diritto internazionale, e che reperisce risorse necessarie all'Ucraina, e per questo motivo ha trovato l'accordo dei sette Paesi". Lo evidenzia il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta all'ANSA a margine del G20 a Rio. "E' una soluzione che estrae risorse dagli asset russi immobilizzati, soprattutto in Europa, ma al tempo stesso non crea un precedente nella violazione del diritto internazionale".