Quanto dura lo sciopero dei treni del 6 e 7 luglio. Niente fasce di garanzia

Roma, 6 luglio 2024 – Alle 21 di sabato 6 luglio inizia lo sciopero dei treni che rischia di impattare pesantemente su un fine settimana di partenze per le vacanze e spostamenti di turisti. Ma quanto durerà lo sciopero? Esistono delle fasce di garanzia?

Lo sciopero dei treni avrà una durata di 24 ore. L’astensione dal lavoro di chi aderirà alla protesta inizia alle 21 di sabato 6 luglio e si conclude alla stessa ora, le 21, di domenica 7 luglio.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia, Tper e Trenord. I sindacati protestano per chiedere allo Stato garanzie in materia di sicurezza considerando che negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti. Tra le richieste della protesta, come spiega David Leoni di Cub Trasporti, c'è anche la richiesta di "un contratto unificato che metta ordine e unifichi il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore".

Nel weekend di sciopero si attendono cancellazioni, ritardi e modifiche al percorso dei treni anche a lunga percorrenza. Saranno garantiti alcuni servizi minimi. Trenitalia suggerisce di prestare attenzione ai vari comunicati nelle stazioni e online. Ecco l’elenco dei servizi nazionali garantiti da FS:

Elenco dei treni nazionali garantiti per sciopero in giorno festivo e con inizio partire dalle 21 del giorno prefestivo.

per sciopero in giorno festivo e con inizio partire dalle 21 del giorno prefestivo. Collegandosi al sito di Trenitalia è possibile anche conoscere l’ elenco dei treni regionali garantiti

Per informazioni sia Trenitalia numero 800.892021 che Italo 06.0708 hanno a disposizione due numeri di telefono ai quali rivolgersi per chiedere informazioni.

numero 800.892021 che 06.0708 hanno a disposizione due numeri di telefono ai quali rivolgersi per chiedere informazioni. Info sui treni regionali garantiti sono disponibili anche sul sito di Trenord e di Tper: la pagina dove controllare la situazione dei treni in tempo reale.

Essendo lo sciopero indetto nel fine settimana non esistono “fasce di garanzia” come invece avviene (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21) per gli scioperi indetti dal lunedì al sabato per non penalizzare studenti e lavoratori pendolari.

Nel caso in cui il treno che si era previsto di prendere venga cancellato è possibile riprogrammare il viaggio oppure credere un rimborso in presenza di determinate condizioni: ecco come chiedere il rimborso del biglietto.