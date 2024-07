Treni garantiti per lo sciopero del 6-7 luglio: l’elenco di Trenitalia, Italo e società regionali

Roma, 5 luglio 2024 - Si profila un weekend da bollino nero per i trasporti in Italia, dove per studenti e viaggiatori sarà a rischio la corsa. Le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno infatti indetto un nuovo sciopero di 24 ore sabato 6 e domenica 7 luglio, il quarto di quest’anno. Ecco cosa sapere e quali sono i treni garantiti.

Lo sciopero inizierà sabato 6 luglio alle 21 e finirà domenica 7 luglio sempre alle 21. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia, Tper e Trenord. I servizi Trenitalia potrebbero dunque subire modifiche, ma come spiega la società è possibile rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso.

Nel weekend di sciopero si attendono cancellazioni, ritardi e modifiche al percorso dei treni anche a lunga percorrenza. Saranno garantiti alcuni servizi minimi. Trenitalia suggerisce di prestare attenzione ai vari comunicati nelle stazioni e online. Ecco l’elenco dei servizi nazionali garantiti da FS. - Treni garantiti nei giorni feriali e festivi: - Treni nazionali garantiti per sciopero in giorno festivo e con inizio partire dalle 21 del giorno prefestivo.

Info Trenitalia al numero 800 89 20 21.

TRENI ITALO GARANTITI

Info Italo al numero 060708

Per quanto il trasporto regionale sono stati istituiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali (da lunedì a sabato). È possibile consultare i treni garantiti regione per regione in questa pagina, alla sezione “Treni regionali garantiti in caso di sciopero”.

- Qui i servizi regionali garantiti da altre società di trasporto.

Anche il personale Atm ha indetto uno sciopero di 4 ore domenica 7 luglio, dalle 22 alle 2, per il mancato rinnovo del Ccnl Autoferrotranviari. Trenord informa che le fasce di garanzia non saranno attive “poiché lo sciopero è in una giornata festiva”. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), Stabio e Malpensa Aeroporto.

I sindacati protestano per chiedere allo Stato garanzie in materia di sicurezza considerando che negli ultimi mesi si sono verificati gravi incidenti. Tra le richieste della protesta, come spiega David Leoni di Cub Trasporti, c'è anche la richiesta di "un contratto unificato che metta ordine e unifichi il trattamento contrattuale tra le centinaia di aziende del settore".